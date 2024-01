Người bán đất 21 tỉ kê khai 460 triệu để trốn thuế bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 13-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Lê Văn Thành (45 tuổi, ngụ phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Thành là người bán đất 21 tỉ, khai 460 triệu đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình khởi tố về tội trốn thuế vào tháng 9-2023.

Thành bán đất 21 tỉ nhưng khai chỉ 460 triệu, bị khởi tố bổ sung tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra, năm 2018, Thành môi giới cho bà X (ngụ TP Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) của ông PMT (ngụ TP Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỉ đồng. Thực chất số tiền Thành đã thỏa thuận và chuyển cho bên bán chỉ 6,7 tỉ đồng.

Bà X đặt trước cho bên bán 8,3 tỉ đồng thông qua Thành. Sau đó, Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.

Quá trình đo đạc lại thửa đất, đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Biết thông tin này, Thành nảy sinh lòng tham nên sử dụng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà X và ông T không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu.

Bằng thủ đoạn gian dối, Thành đã bán được thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (55 tuổi, ngụ TP.HCM) với số tiền 21 tỉ đồng nhưng che giấu cả bà X và ông T.

Số tiền bán đất 21 tỉ Thành đem sử dụng cho mục đích cá nhân và không trả tiền lại cho bà X.

Công an xác định, ông Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này với Thành số tiền 460 đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế đến 21 tỉ. Từ đó, ông Tuấn đã giúp sức cho Thành trốn thuế.

Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp là hơn 525 triệu đồng. Với việc ký hợp đồng giao dịch 460 triệu đồng, tiền thuế phải nộp chỉ hơn 11 triệu đồng, gây thất thoát ngân sách gần 514 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Anh Tuấn về hành vi Trốn thuế.

THANH NHẬT