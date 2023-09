Bị bắt vì bán đất 21 tỉ nhưng kê khai chỉ 460 triệu để trốn thuế

Ngày 30-9, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ khối phố Hà Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam) về tội trốn thuế.

Lê Văn Thành bị bắt vì bán đất 21 tỉ nhưng làm hợp đồng chỉ 460 tỉ. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình phát hiện có nghi vấn trốn thuế trong quá trình giao dịch mua bán bất động sản xảy ra trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình xác định, năm 2019, Thành đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất ở thôn Duy Hà, xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) cho hai vợ chồng ở TP.HCM.

Theo hợp đồng, số tiền chuyển nhượng thửa đất nói trên là 460 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã chứng minh số tiền bán đất thực tế lên đến 21 tỉ.

Công an huyện Thăng Bình xác định, việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế rất nhiều lần của Thành với mục đích làm giảm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

THANH NHẬT