Ngày 29-9, Chủ tịch UBND xã Phước Thành Hồ Văn Phức, xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người doạ hành hung phóng viên ở bãi vàng Phước Sơn.

Theo đó, hai người này là: ông ĐTA (52 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và ông HTL (53 tuổi, ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam); mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng.

Một trong hai người cầm búa gỗ doạ hành hung phóng viên. Ảnh: TN

Hai người này có hành vi đe doạ, đuổi đòi hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp tại khu vực khai thác vàng trái phép ở xã Phước Thành.

Trước đó, ngày 20-7, theo phản ánh của người dân, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đến khu vực bãi vàng 5A (xã Phước Thành) ghi nhận việc khai thác vàng trái phép tại đây.

Theo ghi nhận, hoạt động khai thác vàng diễn ra rầm rộ. Những người khai thác vàng đang làm công đoạn xay đá, tuyển vàng. Khi PV chụp ảnh, ghi hình khu vực thì hai người từ lán trại đi ra, yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực khai thác vàng và dọa hành hung phóng viên, nói: “Biến, biến, biến… đập chết cha tụi bây”, một người nói.

Một người khác tay cầm theo búa bằng gỗ đuổi, đòi lao vào hành hung phóng viên. Khi chúng tôi lùi khoảng 50 mét thì có một thanh niên tiếp cận can ngăn, người này mới dừng lại.

Hai người áo xanh (chính giữa) và áo sọc ngang (cạnh áo vàng) doạ hành hung phóng viên bị phạt 5 triệu đồng. Ảnh: TN

Ngày 21-7, PLO.VN đăng bài viết ‘Quảng Nam: Phóng viên ghi nhận khai thác vàng trái phép bị dọa hành hung’. Chiều cùng ngày (21-7), UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi 5A.

Cũng trong ngày 21-7, Công an huyện Phước Sơn triệu tập hai ông này làm việc. Hai ông này thừa nhận do say rượu nên không kiểm soát được hành vi...

THANH NHẬT