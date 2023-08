Người bị oan từ 38 năm trước kháng cáo quyết định đình chỉ của TAND quận 6

Ngày 9-8, ông Trịnh Dân Cường (ngụ quận 6, TP.HCM) đã nộp đơn kháng cáo quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự giữa ông và VKSND quận 6, TP.HCM.

Trước đó, ngày 2-8, TAND quận 6, TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ kiện trên. Lý do được TAND quận 6 đưa ra là các tài liệu chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện của ông Cường chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3, Điều 19; Khoản 3 Điều 18 và Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017.

Theo nội dung đơn kháng cáo, ông Cường cho rằng theo Điều 9 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, căn cứ giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, gồm: bản án của tòa có thẩm quyền; quyết định của VKS, cơ quan điều tra xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường; văn bản khác theo quy định của pháp luật...

Ông Cường đã thu thập và giao nộp cho tòa án bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM năm 1989 và bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND Cấp cao tại TP.HCM) năm 1990. Theo hai bản án này, ông Cường được xác định là bị hại và những người thuộc Công an quận 6 và VKS quận 6 liên quan việc bắt giam oan ông Cường đã bị kết án.

Ông Cường còn cung cấp cho tòa án quyết định trả tự do cho ông vào ngày 3-12-1986 của Phòng cảnh sát ĐTHX, Công an TP.HCM, xác định ông không liên quan đến vụ trộm vàng.

"Mang thân phận bị can hơn 30 năm qua, gia đình tôi tan nát, vợ con bỏ đi vì cảnh nhục nhã, con không nhìn tôi vì cho rằng tôi là tội phạm.

Theo ông Cường, TAND quận 6 đình chỉ giải quyết vụ án do ông Cường chưa đủ điều kiện khởi kiện nhưng không nói rõ là chưa đủ điều kiện nào, cần phải bổ sung tài liệu, chứng cứ gì.

Quá trình giải quyết vụ án, ông đã cố gắng thu thập tài liệu, chứng cứ; làm đơn yêu cầu tòa án hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ. TAND quận 6 cũng chưa ra bất kì thông báo nào yêu cầu ông Cường bổ sung tài liệu, chứng cứ mà đình chỉ vụ án do chưa đủ điều kiện khởi kiện là không phù hợp.

Theo hồ sơ, ngày 28-2-1985, ông Cường, ông Hồ Văn Được và ông Trần Đức Ẩn bị Công an quận 6 bắt tạm giam vì nghi trộm vàng. Các quyết định tố tụng trên đều được VKS quận 6 phê chuẩn (tính đến nay đã 38 năm). Ngày 3-12-1986, ông Cường được trả tự do với lý do “không liên quan đến vụ trộm tiệm vàng”.

Tháng 1-2023, ông Cường nộp đơn khởi kiện VKS quận 6 yêu cầu xin lỗi công khai và bồi thường 6,8 tỉ đồng do bị giam oan 21 tháng 4 ngày.

Tại buổi hòa giải và công khai chứng cứ ngày 9-6, ông Cường giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Theo trình bày của đại diện theo ủy quyền - VKSND quận 6, ngày 18-1-2017, VKS quận 6 đã có công văn trả lời ông Cường rằng ông được xác định oan bởi bản án phúc thẩm ngày 21-9-1990 nhưng đến nay ông Cường mới yêu cầu bồi thường nên đã hết thời hạn giải quyết.