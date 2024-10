Người dân cần làm gì để mua được bất động sản vừa túi tiền? 04/10/2024 08:27

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo bất động sản quý III và nhìn lại thị trường bất động sản Việt Nam chín tháng đầu năm nay, trong đó có nhiều nội dung tập trung vào phân khúc căn hộ.

Các dự án được ưa chuộng có pháp lý minh bạch, hạ tầng, tiện ích đồng bộ - Ảnh: VCP2

Nguồn cung căn hộ hạng B dẫn đầu thị trường bất động sản

Về phía nguồn cung các căn hộ, số liệu của Savills Việt Nam cho thấy nguồn cung mới trong quý III tăng mạnh 95% theo quý và 178% theo năm, đạt 5.265 căn. Các dự án Lumi Hanoi và QMS Top Tower mở bán 3.488 căn tương đương 66% thị phần, 34% còn lại đến từ các giai đoạn tiếp theo của bốn dự án hiện tại.

Nguồn cung sơ cấp tăng 2% theo quý đạt 10.497 căn, nhưng giảm 47% theo năm.

Trong quý III, số lượng căn bán được đạt 6.840 căn, tăng 35% theo quý và 226% theo năm. Căn hộ hạng B dẫn đầu, đóng góp 98% số lượng căn bán được. Nguồn cung mới chiếm 65% số lượng căn bán được và có tỷ lệ hấp thụ 85%. Những dự án này có lợi thế nhờ pháp lý minh bạch trước khi mở bán và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Giá sơ cấp của căn hộ hạng B đạt 69 triệu VNĐ/m2, tăng 6% theo quý và 28% theo năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, các căn hộ trên 4 tỷ VNĐ chiếm 70% số lượng căn bán được, tăng mạnh từ mức 2% trong năm 2020. Các căn hộ từ 2 đến 4 tỷ VNĐ chiếm 29% thị phần và chỉ 1% số căn hộ có giá dưới 2 tỷ VNĐ.

Tỷ lệ hấp thụ cao – dấu hiệu tốt của thị trường bất động sản

Nói về lý do tại sao nguồn cung căn hộ đã cải thiện, bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Việt Nam, tỷ lệ hấp thụ căn hộ bán ra toàn thị trường đạt khoảng 65%, tăng mạnh so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời con số 65% này cho thấy thị trường bất động sản đang có những dấu hiệu phục hồi tốt.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Việt Nam

Tính chung toàn thị trường 9 tháng đầu năm, riêng phân khúc căn hộ để bán, ước tính 17.000 căn hộ đã được bán ra. Con số 17.000 căn này so trong khoảng thời gian 5 năm gần đây thì không bằng so với năm 2019 nhưng đã cao hơn nhiều so với thời điểm năm 2020.

Theo lý giải của bà Hằng, mua nhà trên thị trường thứ cấp là lựa chọn của nhiều người bởi có nhiều sự lựa chọn hơn, giá trung bình của căn hộ trên thị trường thứ cấp hiện nay là 51 triệu đồng/m2.

Giám đốc nghiên cứu cấp cao của Savills Việt Nam nhấn mạnh nếu người mua chấp nhận mua căn nhỏ, sẽ vẫn có những lựa chọn phù hợp túi tiền. Điều này lý giải tại sao thị trường thứ cấp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà. Đáng nói, mức tăng của giá căn hộ trên thị trường thứ cấp rất mạnh, ở thời điểm cuối quý III tăng đến 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường căn hộ đang hồi phục đáng kể, đặc biệt với phân khúc hạng B - Nguồn: Savills Việt Nam

Khi một loạt các bộ luật như Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai có hiệu lực sớm đi kèm một loạt các văn bản hướng dẫn, thị trường đều kỳ vọng sẽ sớm có nguồn cung mới nhưng đáng tiếc trong quý III, phân khúc căn hộ hạng C được kỳ vọng nhiều nhưng gần như không có. Đến 98% nguồn cung thị trường là căn hộ hạng B, tập trung rất nhiều ở khu vực Cầu Giấy và Nam Từ Liêm.

Dù luật đã được ban hành, nhưng để luật đi vào thực tế sẽ cần có độ trễ mới có tác động thực sự đến thị trường. Đặc điểm chung của các dự án bán tốt trong quý III là pháp lý tốt, chủ đầu tư uy tín cũng như có hạ tầng, tiện ích đồng bộ.

Bà Đỗ Thu Hằng cho biết, trong quý IV, dự kiến sẽ có 9.700 căn hộ mở bán, trong đó 88% đến từ các giai đoạn tiếp theo của các đại dự án.

Từ năm 2025 trở đi, khoảng 110.000 căn từ 106 dự án sẽ được đưa ra thị trường. Hạng B sẽ vẫn tiếp tục dẫn đầu với 54% nguồn cung tương lai. Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm và Hoàng Mai sẽ đóng góp 62% thị phần.

Quy định mới về tách thửa đất giúp chỉnh trang diện mạo đô thị

Từ 7-10-2024, đất nhỏ hơn 50m2 ở Hà Nội không được tách thửa. (TN&MT) - Theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, về tách thửa đất ở, tại các phường, thị trấn, thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m².

Nhận xét về tác động của quy định mới này, bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Việt Nam cho rằng nó giúp cho việc hạn chế phân lô tràn lan, chỉnh trang hình ảnh đô thị và thủ đô, tránh việc những diện tích quá nhỏ bị chia sổ.

Thế nhưng từ góc độ thị trường, khi mặt bằng giá của cả đất và nhà thời gian qua đã ở ngưỡng cao, trước đây nhu cầu đối với nhà đất từ 30 mét vuông khá nhiều, nhưng giờ đây với diện tích tối thiểu 50 mét vuông trở lên, khả năng thanh toán phải gia tăng, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến nhu cầu sở hữu nhà của người dân, bà Hằng nhấn mạnh.