Người dân miền Tây trở lại TP.HCM, một số đường ùn tắc cục bộ

(PLO)- Lượng phương tiện di chuyển từ miền Tây trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc sau kỳ nghỉ tết ngày càng đông khiến ngã ba kết nối giữa tuyến quốc lộ N2 ra quốc lộ 62 bị ùn tắc cục bộ.

Sau thời gian người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán, trưa 29-1 (mùng 8 Tết Quý Mão 2023), lưu lượng xe từ các tỉnh miền Tây di chuyển từ quốc lộ N2 ra quốc lộ 62 lên TP.HCM và các tỉnh miền Đông tăng mạnh.

Ghi nhận lúc 14 giờ tại Quốc lộ 62, đoạn qua địa bàn huyện Tân Thạnh (nơi ngã 3 giao nhau giữa Quốc lộ N2 - Quốc lộ 62 thuộc địa phận xã Kiến Bình), hướng từ miền Tây đi TP.HCM, phương tiện ngày càng đông, các xe nối đuôi nhau, xếp hàng dài nhích từng chút để ra quốc lộ 62 lên TP.HCM.

Tại một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Long An có tuyến quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, các phương tiện di chuyển từ miền Tây đi TP.HCM tuy có đông nhưng lưu thông thuận lợi.

Để giảm ùn tắc, lực lượng CSGT công an tỉnh Long An phối hợp với lực lượng công an huyện Tân Thạnh đã có mặt điều tiết giao thông. Tuy nhiên lượng xe quá đông, lực lượng chức năng phải hướng dẫn để xe lưu thông qua khu vực giảm bớt ùn tắc.

Theo phòng CSGT, Công an tỉnh Long An, đến thời điểm này, lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn khá đông so với các ngày trước đó. Do dự đoán trước tình hình nên Phòng CSGT tỉnh huy động 100% lực lượng phối hợp các địa phương có kế hoạch, phương án phân luồng điều tiết để giúp người dân lưu thông được thuận lợi.

HUỲNH DU