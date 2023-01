Khoảng 50.000 lượt du khách đến Long An trong dịp tết Nguyên đán

rong những ngày nghỉ tết, có trên 50.000 lượt khách du lịch đến Long An, tăng 66% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế.

Ngày 26-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, các khu, điểm du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phong phú, đa dạng, vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Có gần 50.000 lượt khách từ các tỉnh, thành phố đến tham quan, vui chơi giải trí... tăng 66% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 khoảng 25 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Một số điểm tham quan thu hút du khách, như: Khu phức hợp giải trí Khang Thông – Happyland, huyện Bến Lức đón khoảng 7.000 lượt khách, vườn Thú Mỹ Quỳnh, huyện Đức Hòa đón khoảng 5.000.

Bên cạnh đó những điểm du lịch khác như: Phước Lộc Thọ, Làng nổi Tân Lập, khu du lịch sinh thái Chavi Garden ... cũng đón từ 500 đến 1.000 khách đến sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan, ẩm thực... Các khu di tích cũng đón khoảng 1.700 lượt khách.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, nâng cấp sản phẩm cũ; chủ động liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ để hình thành các chương trình du lịch trọn gói với giá ưu đãi cho khách du lịch nhằm kích cầu thị trường khách nội địa. Đây là tín hiệu đáng mừng sau một thời gian dài ngành du lịch Long An gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.

Trong dịp tết này, công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các tệ nạn xã hội trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và người lao động trong ngành du lịch.

HUỲNH DU