Người dân Nghệ An nấu hơn 10.000 bánh chưng gửi vùng ngập lũ phía Bắc 10/09/2024 21:54

(PLO)- Người dân Nghệ An đã gói hơn 10.000 bánh chưng nghĩa tình sẻ chia cùng người dân đang bị ngập lũ phía Bắc.

Ngày 10-9, người dân Nghệ An đã chung tay gói, nấu 10.000 chiếc bánh chưng gửi ra các tỉnh phía Bắc với tinh thần chia sẻ cùng đồng bào vùng lũ.

Người dân Nghệ An (huyện Thanh Chương) chung tay gói bánh chưng để mang ra các tỉnh phía Bắc. Ảnh: ĐL

Người dân ở xã Võ Liệt (huyện Thanh, Chương, Nghệ An) cho biết, qua thông tin, báo đài siêu bão số 3 vừa tàn phá nhiều tỉnh, thành ở khu vực Bắc Bộ, kéo theo mưa lũ khiến người dân gặp nhiều khó khăn, thiệt hại vật chất.

Với nông sản lúa nếp có sẵn, lá dong trong vườn, người dân đã cùng nhau gói “những chiếc bánh nghĩa tình” gửi đến người dân các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La…

Không chỉ ở xã Võ Liệt, người dân ở các xã khác trong huyện Thanh Chương và các huyện ở Nghệ An đang chung tay gói, nấu bánh chưng chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Người góp nếp, người góp dây lạt, người góp lá dong, người góp hành, thịt… rồi cùng nhau gói bánh, nấu những nồi bánh thơm, dẻo sớm đến với người dân vùng lũ phía Bắc.

Những chiếc bánh được người dân Nghệ An nấu chín, hút chân không để bảo quản an toàn trước khi vận chuyển đến vùng lũ. Ảnh: ĐL

Bà Võ Thị Minh Sinh- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngoài gói những chiếc bánh chưng nghĩa tình, các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân Nghệ An đang tích cực chung tay hướng về người dân đang gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Các cụ già ở Thanh Chương (Nghệ An) chung tay gói bánh chưng nghĩa tình mang ra vùng mưa, lũ phía Bắc. Ảnh: ĐL

Ngoài ra, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng về việc kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại do bão số 3 theo tinh thần: "Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã quyết định thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện với 100 tình nguyện viên từ các đơn vị Thành đoàn Vinh, huyện đoàn Nghi Lộc, Diễn Châu (Nghệ An) ra Hải Phòng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Công ty Điện lực Nghệ An đã điều động 30 người với các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ sửa chữa lưới điện ra Quảng Ninh tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão số 3.

Thanh niên tình nguyện huyện Nam Đàn (Nghệ An) chuẩn bị nước khoáng, nước sạch chở ra phía Bắc. Ảnh: ĐL

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đã đưa ca nô và lương thực, thực phẩm từ Nghệ An ra các vùng đang ngập sâu ở các tỉnh phía Bắc phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích giúp đỡ người dân ở vùng lũ ngập sâu.