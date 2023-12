Người đàn ông bỏ xe máy trên cầu, nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy đến cầu Tân An thì bỏ lại, trèo qua lan can rồi lao mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Ngày 21-12, Công an TP Tân An tổ chức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân của một người đàn ông để lại xe máy trên cầu Tân An (tuyến tránh TP Tân An) rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Người đàn ông bỏ xe máy nhảy xuống cầu Tân An bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: HUỲNH DU

Theo đó, vào Khoảng gần 10h ngày cùng ngày, tại cầu Tân An trên tuyến tránh TP Tân An, người đàn ông điều khiển mô tô 62K2-7603 lưu thông hướng từ TP.HCM đi miền Tây.

Khi đến giữa cầu Tân An, người này bất ngờ bỏ xe lại, trèo qua lan can rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: HUỲNH DU

Thời điểm này, nước sông Vàm Cỏ Tây đang chảy mạnh, người đàn ông mất tích.

Vụ việc được người dân phát hiện trình báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, lực lượng Công an Phường 6, TP Tân An có mặt tại hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Nam thanh niên bỏ xe máy trên cầu, nhảy xuống sông Hồng (PLO)- Nam thanh niên đang điều khiển xe máy trên cầu Vĩnh Tuy thì bất ngờ bỏ lại xe, nhảy xuống sông Hồng.

HUỲNH DU