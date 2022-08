Người dân thích thú xem Đoàn Quân nhạc biểu diễn mừng Quốc khánh

Chương trình biểu diễn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2022) và chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2022).

Đoàn nghi lễ thực hiện diễu hành và biểu diễn một vòng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ khu vực gần công viên Bến Bạch Đằng, sau đó diễu hành quanh phố đi bộ, vừa đi vừa biểu diễn âm nhạc và kết thúc tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn người dân đã có mặt từ sớm để cổ vũ cho 85 nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân. Mỗi tiết mục của các cán bộ chiến sĩ được đầu tư hết sức công phu và phải mất gần 3 tháng để tập luyện cũng như hoàn chỉnh.

Đội mưa ra xem diễu hành, chị Trần Bùi Thanh Thủy (quận 1, TP.HCM) cảm thấy rất hào hứng. Chị chia sẻ: “Mình rất là mong chờ khi mà được nghe thông tin là hôm nay sẽ có chương trình diễu hành tại đây, đây cũng là lần đầu tiên mình xem diễu hành của Bộ Tư Lệnh CSCĐ, cảm thấy rất hoành tráng và rất hay”.

Có mặt xem diễu hành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Mai Quảng Hà (Ngụ TP. Đà Nẵng) đánh giá- “Các chiến sĩ biểu diễn rất hay. Tôi nghĩ những buổi diễu hành thế này sẽ đem lại nhiều giá trị về mặt tư tưởng, văn hóa cho lớp sau và lan tỏa cho mọi người sau này nhìn về quê hương đất nước tốt hơn, cuộc sống phát triển, dân tộc phát triển”.

Thượng tá Trần Anh Công (Phó trưởng đoàn Nghi lễ CAND) thông tin, trong chương trình này đoàn Nghi lễ CAND mang đến hình ảnh người công an không chỉ giỏi trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn là một người lính, một người chiến sĩ mang một màu sắc mới, mang tính nghệ thuật hơn.

“Buổi diễu hành sẽ giúp quần chúng nhân dân hiểu về lực lượng CAND, hiểu về chiến sĩ công an, cũng như chiến sĩ cảnh sát cơ động hơn. Ngoài nhiệm vụ được phân công thì các đồng chí cũng biết chơi nhạc cụ, biểu diễn nhạc cụ và mang âm nhạc phục vụ quần chúng nhân dân”, Thượng tá Trần Anh Công nói.

ssoàn

Đây là một món quà tinh thần được Bộ Công an gửi đến khán giả và nhân dân TP.HCM nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, bên cạnh đó góp phần kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh Công an Việt Nam cởi mở, thân thiện, yêu nghệ thuật...