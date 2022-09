Người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM làm việc, ùn ứ khi qua Long An

Chiều 4-9, hàng ngàn người dân miền Tây trở lại TP.HCM làm việc, sau kỳ nghỉ lễ 2-9.

Lưu lượng các phương tiện di chuyển ngày càng đông khiến cho quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Long An ùn ứ, di chuyển rất chậm.

Ghi nhận của PV lúc 17h chiều nay (4-9) trên quốc lộ 1, hướng lên TP.HCM lượng xe tăng đột biến, ngay vòng xoay phường 5 TP. Tân An lưu lượng xe tăng dần đến đoạn khu vực Cầu Voi ( xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đã bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm, nhiều mô tô leo lên lề đường để di chuyển.

Anh Lương Quang Sang (Trà Vinh) cho biết: " Tôi đi từ Trà Vinh lên đến đây mới bị kẹt xe, mệt quá Tôi phải dừng lại nghỉ ngơi, đợi xe ít thì Tôi tiếp tục đi vì từ đây lên TP. HCM không còn xa".

Hàng ngàn lượt xe chen chúc gây ùn tắc, các xe phải di chuyển chậm để đi. Càng về tối, lượng xe cộ lưu thông trên tuyến đường này càng tăng dần lên. Trẻ em cùng cha mẹ vật vã nhích từng chút một, từng đoạn đường để chen nhau chạy.

Tại điểm cầu Bến Lức hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô, xe khách, xe tải… chen nhau nhích từng chút một. Khu vực này ùn ứ kéo dài hơn 2km.

Đến 18h cùng ngày, lượng phương tiện của người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM qua địa phận tỉnh Long An ngày càng đông hơn, hiện lực lượng chức năng và CSGT công an tỉnh Long An đã có mặt tại các điểm ùn ứ để điều tiết giao thông.