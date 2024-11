Người điều hành trang web đen 'lầu xanh', 'thiên địa' lãnh 4 năm tù 01/11/2024 18:31

Ngày 1-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Vinh (49 tuổi, bị khuyết tật, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) và 10 bị cáo về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong vụ án này, Vinh được xác định là người cầm đầu, điều hành đường dây và đã lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập website “lauxanh.com”, “Thiendia2.cc”.

Như đã đưa tin, sau thời gian xác lập chuyên án, tháng 4-2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và cơ quan chức năng tổ chức thành 12 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ Vinh và các bị can trú Nghệ An, TP.HCM, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Hải Phòng.

Bị cáo Hương và các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, Vinh khuyết tật nhưng “đam mê công nghệ, vi tính” được một người mang nick name "Lão phật gia" giao quản trị viên trực tiếp của website "lauxanh.com".

Vinh tuyển dụng thêm những người khác làm thành viên quản trị của website nêu trên và đăng tải, lôi kéo người xem hình ảnh đồi trụy. Trong thời gian thử việc, “nhân viên” được trả mức thù lao 2,5 triệu đồng/tháng. Sau đó, hằng tháng, Vinh đánh giá mức đóng góp của những “nhân viên” để "Lão phật gia" chuyển tiền lương qua ví điện tử.

Ngoài Vinh thì "Lão phật gia" còn giao Trịnh Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Lâm Đồng) vận hành, bảo trì diễn đàn "Thiendia2.cc" với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Tuấn phân công Phan Vĩnh San (28 tuổi, là nhân sự công ty của Tuấn) thực hiện nhiệm vụ bảo trì trang nêu trên. Hiện Tuấn đang bị bệnh nặng phải điều trị nên cơ quan điều tra tách thành vụ án riêng và xét xử sau.

Các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Cơ quan chức năng xác định, Vinh đã truyền bá 12,9GB nội dung khiêu dâm, quan hệ tình dục trên diễn đàn Thiendia2 và nhóm Telegram "Rạp chiếu phim lầu xanh". Vinh thu lợi bất chính hơn 360 triệu đồng. Những “nhân viên” quản lý trang dưới sự chỉ đạo của Vinh đã thu lợi từ hàng chục triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng. Còn Nguyễn Phúc Nghĩa (22 tuổi, trú Long An) và Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi, trú TP Hải Phòng) thì khai “làm vì đam mê”, không nhận thù lao đồng nào.

Tại phiên Tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xét xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vinh và Trương Gia Huy (31 tuổi, trú TP HCM) mỗi bị cáo 48 tháng tù; 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 21 tháng tù treo đến 39 tháng tù, cùng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.