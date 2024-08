Người hỏi mượn dao giùm và người cho kẻ ác mượn dao đều phạm tội giết người 30/08/2024 19:24

Ngày 30-8, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên cả 4/4 bị cáo phạm tội giết người, trong vụ án anh lái cua đang cân cua thì bị chém hôm 21-11-2023 ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Bốn bị cáo tại toà. Ảnh: CTV

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh 26 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; Đỗ Lợi Tỷ 18 năm 6 tháng tù về hai tội “Giết người” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Trần Văn ChuôI và Trần Văn Trong mỗi người 7 năm tù về tội “Giết người”.

Sự thật vụ án đã được HĐXX làm rõ, bị cáo Nguyễn Hoàng Anh là kẻ chủ mưu, đầu sỏ, trực tiếp gây án vì trả thù cá nhân.

Cụ thể, vào ngày 17-11-2023, nạn nhân Nguyễn Hoàng Trung, làm nghề lái cua ở địa phương đã đến bán cua tại vựa cua Vy Chương, ở thị trấn U Minh, huyện U Minh, do Trần Văn ChuôI làm chủ. Tại đây, Trung và Nguyễn Hoàng Anh (người làm công tại vựa cua này) có cự cãi do bất hoà trong lời nói với nhau. Hoàng Anh đòi đánh Trung nhưng được chủ vựa cua là Chuôl can ngăn.

Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày 17-11-2023, do ấm ức vì bị dọa đánh nên Trung rủ con trai và 2 người khác đến vựa cua tìm đánh Hoàng Anh, lúc Hoàng Anh đang ngủ tại vựa cua với chủ là Chuôl. Chuôl đã can ngăn nên Hoàng Anh tháo chạy kịp, chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Ngày hôm sau 18-11-2023, Chuôl tổ chức cho hai bên gặp nhau hoà giải. Tuy nhiên Nguyễn Hoàng Anh vẫn ôm hận và quyết tâm trả thù. Hoàng Anh xin nghỉ làm nói là không muốn ở địa phương vì sợ bản thân tính nóng sẽ khó kiềm chế việc trả thù. Chuôl đồng ý cho nghỉ và Hoàng Anh rời đi từ sáng 19-11-2023, nói là đi thăm bạn ở huyện Trần Văn Thời rồi sẽ đi Bình Dương làm công nhân kiếm sống.

Một diễn biến khác, vào 18-11-2023, tức sau một ngày Hoàng Anh bị nhóm người của nạn nhân Trung rượt đánh lúc đang ngủ, Trần Văn Trong gọi điện cho ông chủ vựa cua Chuôl khoe mình có dao tự chế. Trong còn chụp ảnh gửi qua cho Chuôl xem cây dao này, Hoàng Anh cũng nhìn thấy bức ảnh của Trong bên cạnh cây dao tự chế ấy.

Khi đến Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời thăm bạn, Hoàng Anh đã làm quen được với một người bạn mới là Đỗ Lợi Tỷ. Họ ăn nhậu với nhau, cùng chơi ma tuý, kết thân.

Ba ngày sau, vào ngày 21-8-2023, Đỗ Lợi Tỷ dùng xe máy của mình, chở Hoàng Anh trở lại huyện U Minh để rửa hận cho Hoàng Anh. Hoàng Anh đã gọi điện nhờ Chuôl hỏi Trong mượn cây dao hôm trước Trong khoe. Ban đầu Chuôl lưỡng lự, khuyên thôi, nhưng Hoàng Anh quyết liệt nhờ nên Chuôl đã gọi điện cho Trong.

Chuôl gọi nói với Trong "Hoàng Anh nói hỏi mượn cây đồ, bên em có không". Trong đáp "Em có một cây, Hoàng Anh mượn thì kêu nó vô lấy". Khi nghe Chuôl bảo có thì Hoàng Anh và Tỷ đến nhà Trong lấy dao tự chế và đi tìm nạn nhân Trung.

Lúc khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 21-11-2023, khi Trung đang lúi húi cân mua cua của một người dân thì bất ngờ bị Hoàng Anh xông đến chém gây thương tích rất nặng và tử vong sau đó. Lúc Trung bỏ chạy kêu cứu, Hoàng Anh đã lấy túi tiền có 10 triệu đồng và điện thoại của Trung rồi lên xe máy của Tỷ chờ sẵn ngoài đường rời đi. Cả hai sau đó chia tiền tiêu xài rồi cùng trốn sang Camphuchia. Ngày 9-1-2024, cả hai bị bắt.

HĐXX xác định bị cáo Chuôl biết rõ Hoàng Anh mượn dao là để đi chém người, Trong cũng biết điều này. Thế nhưng Chuôl vẫn hỏi mượn dao dùm và Trong cũng cho mượn, từ đó HĐXX xác định cả Chuôl và Trong đều phạm tội giết người.

Với bị cáo đầu vụ Nguyễn Hoàng Anh bị tuyên phạm tội giết người và cướp tài sản, được hưởng tình tiết giảm nhẹ "khắc phục hậu quả" nên toà tuyên mức án như nêu trên.