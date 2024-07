Người không có nơi thường trú, làm gì để được cấp căn cước từ 1-7? 03/07/2024 10:41

Một trong những điểm mới nổi bật nhất của Luật Căn cước 2023 là những người không có nơi thường trú vẫn sẽ được cấp căn cước. Đây là quy định có tác động sâu rộng đến người dân và các cơ quan quản lý nhà nước.

Trao đổi với PV về hồ sơ, thủ tục được cấp căn cước đối với những người chưa có nơi thường trú, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết trước đây theo Luật CCCD năm 2014 thì chỉ những người có nơi thường trú mới được cấp CCCD.

Công dân đến Phòng PC06, Công an TP.HCM làm thủ tục cấp căn cước. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Từ ngày 1-7, Luật Căn cước có hiệu lực thì những người không đủ điều kiện đăng ký nơi thường trú, tạm trú vẫn được cấp căn cước. Tuy nhiên, những người này phải được khai báo nơi ở hiện nay và được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Theo đó, người dân không có địa chỉ đăng ký nơi thường trú, tạm trú khi đến làm thủ tục cấp căn cước thì chỉ cần mang theo tờ thông báo nơi ở hiện nay do cơ quan công an cấp để đăng ký cấp căn cước. Hoặc nếu người dân không mang theo tờ thông báo thì chỉ cần khai báo tên, địa chỉ đăng ký nơi ở hiện nay và mã số định danh. Cán bộ công an tiếp nhận sẽ tra cứu và lấy dữ liệu trên hệ thống và giải quyết cấp căn cước cho người dân”- Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải thông tin.