Bỏ công an cấp huyện, người dân TP.HCM làm thẻ căn cước ở đâu? 03/03/2025 14:34

Thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Công an TP.HCM chính thức không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1-3.

Từ đây, nhiều người dân đặt ra câu hỏi việc bỏ công an cấp huyện người dân sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước ở đâu tại TP.HCM?

Các trụ sở công an quận, huyện cũ tại TP.HCM vẫn thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết hiện nay, việc cấp căn cước công dân ở địa phương được thực hiện theo 2 cấp, đó là Phòng PC06, công an cấp tỉnh và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính thuộc công an cấp huyện.

Từ ngày 1-3, sẽ không còn công an cấp huyện, C06 đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân của công an cấp huyện về công an cấp xã.

Việc này dựa trên nguyên tắc, các địa phương sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để tổ chức cấp căn cước.

Sau ngày 1-3, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý đối với quy trình cấp căn cước đối với công an cấp xã, sau đó Bộ Công an sẽ đầu tư các trang thiết bị, máy móc, đào tạo cán bộ để đáp ứng được yêu cầu cấp căn cước công dân ở công an cấp xã.

Trong thời gian chờ thực hiện đầu tư nói trên, hiện tại ở TP.HCM, các trụ sở Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (cũ) vẫn duy trì việc nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước để đáp ứng yêu cầu của người dân, không làm gián đoạn việc cấp căn cước.

Ngoài các điểm trên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cũng tiếp tục nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và hoạt động bình thường.