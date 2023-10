Người lớn tuổi bị suy dinh dưỡng ngày càng nhiều

Tại hội nghị khoa học do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức mới đây, TS-BS Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế của bệnh viện, đã trình bày đề tài nghiên cứu được nhiều người quan tâm “Giải pháp can thiệp dinh dưỡng người lớn tuổi”.

Theo TS-BS Hạnh, suy dinh dưỡng (SDD) ở người lớn tuổi là thách thức không chỉ với sự gia tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong mà còn là sự suy giảm về thể chất. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

“SDD ở người lớn tuổi ngày càng phổ biến và có thể dẫn đến hội chứng lão hóa bao gồm loãng xương, té ngã, suy yếu và suy mòn cơ. Nguyên nhân SDD ở người lớn tuổi thường phức tạp và do nhiều yếu tố tác động. Có thể liên quan đến bệnh lý do viêm hoặc bệnh lý không do viêm hoặc không kèm theo bệnh lý (chủ yếu SDD do ăn uống kém hoặc thiếu thực phẩm)” – TS-BS Hạnh cho biết.

Khả năng ăn uống kém của người lớn tuổi có thể do giảm chức năng của các giác quan (vị giác, khứu giác, thị giác...). Bên cạnh đó, có thể do thay đổi hormon làm giảm cảm giác thèm ăn, thay đổi hệ vi sinh đường ruột...

“Giải pháp can thiệp dinh dưỡng cho người lớn tuổi cần phối hợp đồng bộ giữa bổ sung dinh dưỡng vào thực phẩm và bổ sung dinh dưỡng đường uống” – TS-BS Hạnh cho biết thêm.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng và Chuyển hóa châu Âu, tất cả người lớn tuổi SDD hoặc có nguy cơ SDD nên được bổ sung dinh dưỡng đường uống khi chế độ ăn không đủ nhu cầu, kể cả khi nằm viện cũng như lúc xuất viện. Lượng bổ sung dinh dưỡng đường uống được khuyến cáo sử dụng hàng ngày nên đạt mức năng lượng 400 kcal và 30 g protein (chất đạm).

“Ưu điểm của bổ sung dinh dưỡng đường uống so với chăm sóc thông thường được ghi nhận trong các y văn bao gồm tăng cân, tăng vòng cánh tay, tăng năng lượng, chất đạm, vitamin và khoáng chất, đồng thời giảm các biến chứng” – TS-BS Hạnh trình bày.

Trẻ suy dinh dưỡng có nên cho ăn thịt cóc? (PLO)- Thịt cóc được dân gian sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em, tuy nhiên nó tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao.

TRẦN NGỌC