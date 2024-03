Người mắc bệnh dại tăng, TP.HCM ra văn bản khẩn

Ngày 20-3, Sở Y tế TP.HCM thông tin Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu vừa ký văn bản khẩn gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện và TP Thủ Đức cùng các cơ sở tiêm vaccine phòng dại.

Nội dung văn bản nói về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó, mèo nghi dại cắn để hướng dẫn tiêm phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý ổ dịch kịp thời.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với ngành thú y trên địa bàn để kịp thời thông tin khi phát hiện hoặc nhận được thông tin; giám sát về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc dại cắn.

Cạnh đó phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tăng cường truyền thông về sự nguy hiểm, hậu quả của bệnh dại cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.

Ngoài ra vận động người dân kịp thời đến các cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm phòng dại khi bị chó, mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn.

Sở Y tế cũng giao HCDC chủ động hướng dẫn, theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh dại trên người.

Giao HCDC phối hợp với Chi cục Chăn nuôi thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chia sẻ thông tin về tình hình bệnh dại và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch kịp thời theo hướng dẫn phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đối với các cơ sở tiêm vaccine phòng dại phải đảm bảo nguồn vaccine phòng dại. Cán bộ y tế phải được tập huấn về kỹ năng tư vấn, xử trí trường hợp bị động vật cắn.

Tỉ lệ điều trị dự phòng bệnh dại tăng 45% so với năm 2022

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dại trước tình hình số người tử vong do bệnh dại và số người phải điều trị dự phòng bệnh dại gia tăng.

Theo nội dung công điện, trong năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố, 674.888 người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022. Trong đó, 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi.

Còn trong 2 tháng đầu năm 2024, có 18 người tử vong do bệnh dại ở 14 tỉnh, thành phố, tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2023, số người phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.