Người mẹ bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong không đứng vững tại tòa

Ngày 23-5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (sinh năm 1994, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội giết người.

Tại tòa, Dung trình bày có năm người con, đứa đầu ở với cha, hai đứa kế ở với bà ngoại, còn hai đứa nhỏ nhất ở với Dung. Bị cáo và cha của các con bỏ nhau từ lúc bị cáo mới sinh con, không liên lạc.

Bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố tội giết người là không đúng, bị cáo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích. Bị cáo đánh con do giận, do cháu C. làm bẩn người. Lúc đánh, bị cáo không biết cháu C. sẽ bị chấn thương sọ não.

Thời điểm đó, bị cáo lo lắng chuyện không có tiền, buồn bực, đánh con. Bị cáo nghĩ đánh con không nặng, không nghĩ là con chết. Bị cáo thương con nhưng không biết vì sao lại đánh con như vậy.

Trong phần xét hỏi, bị cáo mệt mỏi, không đứng nổi để trả lời các câu hỏi của đại diện VKS. HĐXX phải tạm nghỉ để bị cáo được chăm sóc y tế. Sau đó, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên toà, thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau.

Theo hồ sơ, tháng 9-2020, Dung đưa cháu TNKC (3 tuổi) và cháu TVNK (4 tuổi) từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào TP.HCM đi bán vé số, ăn xin và ở nhiều nơi.

Tháng 11-2020, Dung thuê phòng trọ tại quận 12, TP.HCM. Rạng sáng 17-11-2020, Dung dậy nấu cháo cho hai con ăn. Cháu C. thức giấc, Dung dẫn cháu đi vệ sinh rồi tiếp tục nấu cháo.

Lát sau, Dung ra nhà vệ sinh thì thấy cháu C. làm bẩn người nên tức giận, đánh, cầm hai chân bé dốc ngược lên, đập đầu bé xuống nền nhà nhiều lần.

Cháu C. khóc và bị chảy máu ở mặt, Dung dùng khăn lau rồi tiếp tục nắm hai chân bé lên để đập đầu cháu xuống nền nhà rồi quăng xuống. Dung tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, lưng, bụng và mặt của cháu C.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Dung đưa cháu C. vô nhà vệ sinh. Thấy cháu C. bất tỉnh, Dung bế cháu ra đường nhờ người chở đến Bệnh viện Quận 12 cấp cứu. Sau đó, cháu C được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị nhưng đến ngày 15-01-2021 thì tử vong.