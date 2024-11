Người mua vàng đừng quá vội vàng bán vàng 08/11/2024 18:12

Giá vàng thế giới hôm nay 8-11 đã leo lên 2.709 USD/ounce, tương đương 83,46 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng đã tăng trở lại hơn 1 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng đã phản ứng khá mạnh trước việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Điều này nằm ở lý do, giới đầu tư tin rằng, dưới thời ông Trump, kinh tế tốt lên thì không có lý do để giữ vàng. Do đó, chuyển tiền từ vàng sang các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn có nền tảng để tăng trưởng trong dài hạn. Đó là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Fed cũng vừa ra quyết định cắt giảm lãi suất ở mức 0,25% vì lạm phát hạ nhiệt. Động thái cắt giảm lãi suất này không liên quan đến việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47.

Sự độc lập trong hành động cắt giảm lãi suất của Fed sẽ tiếp tục dựa trên các dữ liệu kinh tế. Thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong thời gian tới, và đây là lý do vàng sẽ tiếp tục tăng giá.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng cho biết, trong tháng 10, các quỹ ETF vàng tiếp tục đổ dòng tiền vào vàng, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp các quỹ này mua ròng vàng.

Các chuyên gia cũng cho rằng, người mua vàng tính toán chiến lược giá vàng giảm nhẹ thì mua vào giúp giảm tác động của biến động giá, thay vì chờ vàng giảm giá mạnh. Trong năm 2025, rất khó có khả năng giá vàng lao dốc. Nhìn chung, người mua vàng nên xem xét xây dựng danh mục đầu tư với vàng chiếm tỉ trọng khoảng 10% trong đó.

Việc phân bổ vàng theo cách này đủ để hưởng lợi từ các đặc tính bảo vệ của vàng trong khi vẫn duy trì sự đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách lành mạnh.