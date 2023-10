Ngày 30-10, Công an tỉnh Bình Định phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người tâm thần chém cha, anh trai tử vong, còn mẹ bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Hồ Thanh Cường (34 tuổi) lên cơn tâm thần dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Hậu quả là cha và anh trai của Cường bị tấn công đến tử vong còn người mẹ 73 tuổi bị chấn thương sọ não, đa vết thương do bị chém, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Hồ Thanh Cường.

Theo chính quyền địa phương, Cường là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú.

THU DỊU