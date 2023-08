Người trong cuộc nói về clip ‘ô tô tông chết trâu, chủ trâu đòi đền tiền’

(PLO)- Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip và nội dung “đụng trâu chết, chủ trâu không chịu đền, bắt phải đền tiền con trâu” khiến nhiều người quan tâm.

Liên quan đến vụ việc, phía người đại diện chủ trâu bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng và cho biết mình cũng là nạn nhân.

Thông tin gây xôn xao trên mạng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip và bài viết với nội dung “người nhà em là chủ xe, đụng con trâu chết, giờ bên chủ trâu không chịu đền, bắt nhà em đền tiền con trâu vì chồng bả làm công an, xe sửa hết 96 triệu”. Bài viết thu hút đông đảo người xem, bình luận.

Trao đổi với PV hôm 31-8, anh NTC (38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết mình là tài xế, chủ của ô tô đã va chạm với trâu của người dân thả đi trên đường.

Theo anh C, vụ việc xảy ra lúc hơn 4 giờ sáng 27-8, anh C lái ô tô di chuyển trên đường Bến Than theo hướng về huyện Hóc Môn. Khi xe đi qua địa phận xã Tân Thạnh Đông, ở một khúc cua, anh C bị chói mắt vì ô tô chạy hướng ngược lại.

“Do đoạn đường cong bị tắt đèn, tôi bị chóa mắt và có nhìn thấy một số con trâu đi trên đường, hướng ngược lại nên đánh lái sang trái” - anh C kể lại.

Lúc này, anh C phát hiện thêm một đàn trâu ùa ra đường. Ô tô va chạm với trâu khiến túi khí bung, kính chắn gió vỡ, tài xế hoảng hốt. Khi định thần lại, anh C phát hiện một con trâu đã chết sau va chạm với xe của mình. “May mắn là túi khí bung ra chứ không biết như thế nào. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ” - anh C tiếp.

Theo anh C, một người phụ nữ chạy ra nói là chủ trâu và hai bên có thỏa thuận thương lượng. Do vậy, anh C đã không trình báo công an.

Anh C cho biết lúc đó đã nói rằng nếu trường hợp xe sửa ít chi phí thì hai bên cùng chia nhau, nhưng sửa nhiều thì chủ trâu phải có trách nhiệm. “Họ cũng đồng ý với tôi và giới thiệu một gara sửa xe ở gần đó” - anh C nói và cho biết sau đó chủ trâu đưa xác con vật đi và xe cũng đưa về gara.

Tuy nhiên, sau đó một ngày, anh C được phía gara thông báo giá phụ tùng, chưa tính công sửa chữa là hơn 90 triệu đồng. Anh C có liên hệ với chủ trâu yêu cầu việc đền bù nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Trong lúc trao đổi, người nhà anh C đã quay lại đoạn clip và sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo nội dung, người phụ nữ có nói lớn: “Thả trâu nhưng đi đàng hoàng, tại đui không thấy đường hay sao tông xe...”.

Anh C cho biết đã lên Công an xã Tân Thạnh Đông nhờ giải quyết, đòi quyền lợi.

Chủ trâu nói gì

Cùng ngày, trao đổi với PV, chị NTKL (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) xác nhận mình là nhân vật trong đoạn clip lan truyền trên mạng. Người phụ nữ cho rằng mình không phải là chủ trâu mà mẹ ruột mới là chủ trâu. Chị L chỉ đại diện để đứng ra giải quyết.

Chị L phủ nhận việc không đồng ý bồi thường, bắt tài xế phải đền tiền trâu chết như thông tin lan truyền trên mạng. Người phụ nữ cũng rớt nước mắt nói rằng cả gia đình trông chờ vào đàn trâu hơn 10 con, mẹ già đã hơn 80 tuổi, sức khỏe yếu.

“Vụ việc khiến năm con trâu của tôi bị thương, trong số này có một con chết tại chỗ, một con bị gãy sừng phải bán luôn cả hai con. Bình thường là giá cao mà trâu chết với bị thương vậy người ta ép, chỉ trả 15 triệu cho cả hai con trâu” - chị L buồn bã.

Theo chị L, thời điểm xảy ra vụ việc, người thân đang lùa trâu ra đồng để chăn thả thì xảy ra va chạm. Chị L ở trong nhà gần đó nghe tiếng động chạy ra mới hay biết. Hai bên đã đồng ý thương lượng, chủ trâu hỗ trợ 50-50.

Chị L cho biết chủ ô tô nói chỉ hỗ trợ 10% tiền sửa xe, số còn lại họ không chịu nên mới xảy ra tranh cãi. “Gia đình tôi chỉ cố gắng hết sức gom góp vay mượn được 50 triệu đồng. Còn lại không thể kham nổi mà người ta không đồng ý” - chị L tiếp.

Chị L rất bất bình và cho rằng mình đã “bị gài quay phim” và ai đó đã đăng clip lên mạng xã hội với thông tin một chiều, không đúng sự thật làm gia đình chị rất khốn khổ.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Củ Chi cũng đã nắm bắt được nội dung, tuy nhiên người liên quan không trình báo công an mà thỏa thuận với nhau nên có dấu hiệu ban đầu là dân sự.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên đến trụ sở công an để trình báo để bảo vệ quyền lợi. Tùy theo mức độ, công an có thể để hai bên hòa giải, thương lượng hoặc dựng lại hiện trường để giải quyết.

