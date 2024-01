Người Việt chuộng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12-2023 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng nhẹ 1,9%, tương ứng tăng 142 chiếc so với lượng nhập của tháng trước.

Xe nhập khẩu tăng nhẹ trong tháng 12-2023

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 12-2023 đạt 7.650 chiếc, tương ứng trị giá đạt 175,3 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 7.508 chiếc với trị giá đạt 192,8 triệu USD.

Trong tháng 12-2023, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu từ Thái Lan với 3.798 chiếc, nhập từ Indonesia với 2.202 chiếc và nhập từ Trung Quốc với 1.145 chiếc.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 7.145 chiếc, chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 12-2023, có 6.680 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 118,4 triệu USD, chiếm tới 87,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng 13,8% (tương ứng tăng 810 chiếc) so với tháng trước.

Xe nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2023 giảm nhiều so với năm 2022. Ảnh: TN

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 12-2023 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 3.660 chiếc, tăng 39,5% so với tháng trước và xuất xứ từ thị trường Indonesia với 2.192 chiếc, giảm 6,7%. Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 5.852 chiếc, chiếm tới 88% tổng lượng xe loại này nhập vào Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ có 9 chiếc xe ô tô xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Còn lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 12-2023 là 338 chiếc, với trị giá đạt 24,2 triệu USD; giảm mạnh 64% về lượng và giảm 33,5% về trị giá so với tháng trước.

“Nguyên nhân chính do nhập khẩu xe có xuất xứ Thái Lan giảm mạnh tới 87% so với tháng trước, chỉ có 73 chiếc; trong khi đó xe xuất xứ từ Trung Quốc là 237 chiếc, tăng 4,9% so với tháng trước”- Tổng cục Hải quan nêu.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 12-2023, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 623 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 32,6 triệu USD, giảm 8,8% về lượng và tăng 7,4% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 408 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 29% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng tới 65% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam, có 80 chiếc xuất xứ từ Mêxicô, tăng 21,2% và chiếm tỷ trọng 13%.

Việt Nam nhập gần 120.000 ô tô trong năm 2023

Tính chung lũy kế năm 2023, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 118.942 chiếc, giảm 31,5% và trị giá là 2,83 tỉ USD, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 96.606 chiếc, giảm 33,3% và ô tô vận tải là 14.379 chiếc, giảm 20,2%.

Lượng xe chủ yếu nhập khẩu trong năm cũng chủ yếu từ ba thị trường chính gồm Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Cụ thể, trong năm 2023 Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 53.942 xe từ Thái Lan, đạt kim ngạch hơn 1,14 tỉ USD, chiếm 45,35% về lượng và chiếm 40,46% về kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước.

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia chỉ đạt 42.676 xe tương đương kim ngạch 607,55 triệu USD giảm 41,2% về lượng và giảm 42,1% về giá trị so với năm 2022.

THY NHUNG