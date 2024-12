Nguồn cung khan hiếm khiến bất động sản hạng sang Thủ Thiêm đắt giá 04/12/2024 10:31

Trong bối cảnh Thủ Thiêm được định hình là trung tâm tài chính và thương mại của thành phố, sự khan hiếm nguồn cung đất đẹp cùng với các dự án hạng sang được quy hoạch bài bản đã khiến giá trị bất động sản tại khu vực này có xu hướng tăng qua các năm, điển hình là dự án The Metropole Thủ Thiêm với mức tăng giá vượt kỳ vọng trong 2 năm qua.

Khu đô thị Thủ Thiêm - kỳ vọng Manhattan trên đất Việt

Bán đảo Thủ Thiêm từng được ví von như khu Manhattan (New York, Mỹ) nhờ sở hữu vị trí đẹp và có dư địa để phát triển các khu đô thị hiện đại. Vì vậy mà Nghị quyết 26 đã được Thành ủy TP.HCM thông qua nhằm đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Trong bối cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được quy hoạch, triển khai thực hiện có nhiều kết quả quan trọng, Nghị quyết 26 sẽ tiếp tục đẩy mạnh khu vực này trở thành một trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cao cấp với nhiều công trình điểm nhấn quan trọng.

Nếu như phố Wall được coi như trái tim của Manhattan, thì Khu chức năng số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng được coi như vùng cốt lõi, vùng phát triển bậc nhất của khu vực về cả kinh tế, thương mại, giải trí lẫn đẳng cấp không gian sống.

Theo quy hoạch của Sasaki (Hoa Kỳ), Khu chức năng số 1 bao gồm một nửa phía Bắc "Khu Lõi Trung tâm" của Thủ Thiêm và là khu thương mại đa chức năng mật độ cao được quy hoạch chuẩn chỉnh. Cả khu vực được bao quanh bởi 3 mặt nước của sông Sài Gòn và nằm trực diện với trung tâm quận 1. Tại Khu chức năng số 1, đại lộ Vòng Cung là trục đường xương sống chính, với nhóm những tòa tháp cao nhất dọc theo cạnh tuyến đường và giảm dần chiều cao về phía sông Sài Gòn và hồ Trung Tâm, tạo ra lợi thế về giao thông cũng như tầm nhìn tuyệt đẹp.

Tổng thể quy hoạch Khu chức năng số 1

Với thế mạnh về vị trí, Khu chức năng số 1 Thủ Thiêm không chỉ là trái tim của khu đô thị mới, mà còn là trung tâm của sự phồn thịnh và phát triển. Đây cũng là nơi tập trung các dự án bất động sản cao cấp bậc nhất TP.HCM và là nơi quy tụ những công trình biểu tượng của thành phố với kiến trúc độc đáo như Trung tâm Hội nghị Triển lãm 50.000 m2 liền kề khu phức hợp khách sạn và Nhà hát Giao hưởng. Ba dự án này sẽ thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm đến tham dự các cuộc triển lãm và các sự kiện trong và ngoài khu vực.

Bên cạnh đó, sự khan hiếm về quỹ đất đẹp tại khu trung tâm Thủ Thiêm đang tiếp đà tăng giá cho các dự án bất động sản hạng sang. Nhiều dự án lớn như Empire City, The Metropole Thủ Thiêm và The River Thủ Thiêm đã được hình thành, khiến nguồn cung mới ngày càng hạn chế. Theo nhiều nhận định trong ngành, khu đô thị này đã trải qua sự chuyển mình mạnh mẽ và hiện đang thu hút sự chú ý từ trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy khu vực ngày càng trở thành “điểm nóng” của giới đầu tư.

The Metropole Thủ Thiêm - biểu tượng của bán đảo Thủ Thiêm

The Metropole Thủ Thiêm là một trong những dự án bất động sản nổi bật tại khu vực Thủ Thiêm, được xem là biểu tượng của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của khu vực này. Dự án không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc mà còn thể hiện sự thành công trong chiến lược đầu tư, tâm huyết tạo ra các sản phẩm bất động sản chất lượng của nhà phát triển SonKim Land.

Bên trong căn hộ 3 phòng ngủ tại phân khu The OpusK của The Metropole

Cộng hưởng với đà tăng của khu vực, trong vòng hai năm qua, giá căn hộ tại The Metropole Thủ Thiêm, cụ thể tại các phân khu như The Galleria và The Crest đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. “Kể từ khi mở bán, The Galleria và The Crest đã ghi nhận tỷ lệ tăng 30-40% giá tùy thuộc vào thời điểm, vị trí và loại hình căn hộ. Đặc biệt 1 số căn hộ số lượng ít còn ghi nhận mức giá tăng gấp đôi do nhu cầu cao của thị trường” - Anh Q.N, nhà đầu tư trong ngành chia sẻ.

The Metropole Thủ Thiêm sở hữu nền tảng pháp lý vững mạnh đã được khẳng định qua sự thành công của các phân khu The Galleria và The Crest. Các phân khu này đã hoàn thiện đúng tiến độ và được bàn giao, các cư dân The Galleria và The Crest cũng đã nhận được sổ hồng.

Hệ tiện ích cao cấp hơn 2.000 m2 chỉ dành riêng cho cư dân The OpusK

Hiện tại phân khu cuối cùng của The Metropole Thủ Thiêm mang tên The OpusK đang là điểm sáng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 98 có hiệu lực, thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ khởi công, đây được xem là thời điểm vàng để đầu tư vào những dự án chất lượng như The Metropole, nhằm đón đầu giai đoạn phát triển vượt bậc về hạ tầng khu vực này.

Với số lượng chỉ 150 căn hộ, các nhà đầu tư sớm sở hữu căn hộ tại phân khu này có thể hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị tài sản trong tương lai, nhất là khi khu vực Thủ Thiêm ngày càng phát triển và có những tăng trưởng ấn tượng.

