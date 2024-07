Nguy cơ biến chứng sau tiêm filler: cảnh báo từ thực tế 15/07/2024 14:22

Ngày 2-7 vừa qua, một nữ bệnh nhân tại tỉnh Bạc Liêu đã được bệnh viện tiếp nhận và điều trị khi bị biến chứng nguy hiểm do tiêm filler (chất làm đầy) không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nổi nhiều nốt nhọt, rỉ dịch, sưng và đau vùng cằm, kèm dấu hiệu nhiễm trùng như sốt. Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm mô tế bào vùng cằm sau khi tiêm filler thẩm mỹ. Đây là biểu hiện của biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler, do kỹ thuật không bảo đảm vô trùng và sử dụng các sản phẩm filler không an toàn.

Trước đó, Bệnh viện Da liễu trung ương tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ ngay sau tiêm, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau vùng tiêm và thiếu máu tại chỗ do tắc mạch, chèn ép mạch vùng cánh mũi, sống mũi, quanh miệng bên trái và một phần vùng trán. Sau khi thấy những dấu hiệu bất thường, bệnh nhân đã tự tiêm thuốc tan tại spa thế nhưng tình trạng vẫn không cải thiện, thậm chí còn xuất hiện thêm mụn nước quanh chỗ tiêm. Bốn ngày sau, vùng tổn thương của bệnh nhân đã có biểu hiện nặng hơn, vùng mũi tụ máu, sưng nề và đau nhức. Bệnh nhân được chẩn đoán biến chứng tắc mạch sau tiêm filler do kỹ thuật tiêm không đúng bởi người không có chuyên môn.

Để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo kết quả thẩm mỹ an toàn, người dân cần cảnh giác và chủ động trong việc lựa chọn dịch vụ làm đẹp.

Từ những trường hợp trên, Bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Luân, bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Mona khuyến cáo “Chỉ nên tiêm filler tại các cơ sở y tế uy tín, có giấy phép hoạt động bởi các bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm. Người dân nên kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm filler, đảm bảo filler được sử dụng là sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và đã được kiểm định về chất lượng. Trước khi tiêm cần thực hiện thăm khám để đánh giá tình trạng sức khỏe và xác định vùng tiêm phù hợp. Đồng thời luôn cảnh giác với các biến chứng có thể xảy ra và cần báo cáo ngay với các chuyên gia y tế nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không được tự ý điều trị”.

Trước tình hình ngày càng nhiều ca biến chứng thậm chí là tử vong do tai biến thẩm mỹ, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân nên lựa chọn các phòng khám chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ uy tín, có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp. Để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo kết quả thẩm mỹ an toàn, người dân cần cảnh giác và chủ động trong việc lựa chọn dịch vụ làm đẹp, từ đó giảm thiểu nguy cơ phát sinh các biến chứng không mong muốn, tránh “tiền mất, tật mang”.