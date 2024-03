Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhận tiền của 'Hậu pháo' khi làm Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ.

Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Liên quan đến dự án ở Quảng Ngãi, năm 2012, Tập đoàn Phúc Sơn là nhà thầu thi công dự án bờ nam sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa, dài gần 9km). Dự án có tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng, nối cầu Trà Khúc 2 đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Dự án do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của "Hậu pháo" để giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dự án này. Thời điểm này ông Lê Viết Chữ là Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi và là Phó Chủ tịch tỉnh này.

Cũng liên quan dự án trên, trước đó năm cán bộ khác của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị khởi tố, bắt giam về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số này có ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương.

Bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: QT

Ông Lê Viết Chữ sinh năm1963; quê ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi; là Kỹ sư Hàng hải, cao cấp lý luận chính trị.

Từ 1997 đến 2013, ông Lê Viết Chữ là phó giám đốc rồi giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9-2010, ông Chữ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Từ tháng 6-2011 đến 3-2013, ông Chữ là phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 3-2013, ông Chữ là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (8-2013).

Giai đoạn 2014-2015, ông Chữ giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9-2015 đến 6-2016, ông Chữ là chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 6-2015 đến 6-2020, ông là bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Tại kỳ họp 44 diễn ra ngày 27 và 28-4-2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi đó xác định ông Lê Viết Chữ đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. Ngày 16-6-2020, Bộ Chính trị đã họp, xem xét vi phạm, khuyết điểm và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Sau đó, ông Chữ đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Đến ngày 8-7-2020, Ban Chấp hành Trung ương thông báo đã có quyết định cho thôi giữ chức bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Viết Chữ.

THANH NHẬT