Nguyên cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(PLO)- Cán bộ công an cùng vợ bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 21-10, VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Anh Dũng (trú ở phường An Tây, TP.Huế) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 BLHS.

Trước đó, hàng chục người dân trong tỉnh đã gửi đơn đến Công an tỉnh tố cáo bà Dương Thị Mỹ Linh (SN 1987, ở phường An Tây) và chồng là ông Nguyễn Xuân Anh Dũng (lúc này đang công tác tại công an TP Huế) lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Người tố cáo cho biết, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, ông Dũng và bà Linh đã vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và cam kết thời gian trả nợ nhưng sau đó không trả.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2022, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Mỹ Linh về tội danh tương tự.

Quảng Nam: Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng (PLO)- 9x làm giả con dấu của văn phòng công chứng, lập hợp đồng giả mua bán đất, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

NGUYỄN DO