Nguyên nhân ban đầu vụ nổ đường ống ở Formosa Hà Tĩnh

(PLO)- Cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang tích cực hỗ trợ gia đình có người chết và hai công nhân bị thương.

Ngày 2-10, Công an thị xã Kỳ Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan điều tra làm rõ vụ nổ đường ống tại nhà xưởng đốt khí số 1 của nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng Công ty TNHH Gang théo Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Vụ nổ này xảy ra vào chiều 1-10 làm công nhân Nguyễn Đình Tân (41 tuổi, quê xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) tử vong; anh Võ Tá Hiếu (39 tuổi, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và ông Lê Văn Dương (52 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị thương.

Anh Tân, anh Hiếu và ông Dương làm việc cho một nhà thầu phụ là Công ty Hữu Sinh- nhận thi công bảo dưỡng đường ống.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, phối hợp cấp cứu người bị nạn, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tối 1-10, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng tổ công tác đã đến hiện trường và làm việc với lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh về công tác đảm bảo an toàn phòng chống, cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, ban lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh và lực lượng điều tra ban đầu xác định trong quá trình hàn phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh sớm có các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, động viên công nhân lao động, làm tốt công tác tư tưởng, giữ ổn định trong công nhân, lao động. Đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phối hợp điều tra, xử lý.

Đối với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong chỉ đạo tập trung điều tra, xác minh sâu kỹ, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật. Đồng thời, không làm ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn quá trình điều tra.

Hiện mọi công tác sản xuất tại các nhà máy ở Công ty Formosa Hà Tĩnh diễn ra bình thường. Các nạn nhân bị thương đang bình phục sức khỏe.

ĐẮC LAM