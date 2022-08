Nguyên nhân vụ nổ ở Bắc Ninh khiến nhiều công nhân bị thương

Liên quan đến sự cố nổ đường ống xử lý khí, chiều 30-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết bước đầu xác định đây là vụ nổ cơ học, do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ nổ làm vỡ cửa kính, đổ cửa khiến các công nhân bị thương do văng kính, đổ cửa vào người. Sau sự cố nổ, các công nhân chạy ào ra ngoài để thoát thân nên nhiều người đã xô đẩy, giẫm lên nhau dẫn đến bị thương.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng hơn 9 giờ ngày 30-8 đã xảy ra vụ sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng ba của Công ty TNHH Seojin Auto (lô J5, Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Vụ nổ khiến cửa kính của công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn. Tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy, bị thương. Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả.

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, 34 công nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe thang, một xe cứu thương cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời phối hợp huy động năm xe cứu thương của các cơ sở y tế tại địa bàn xuống hiện trường, kịp thời đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Y tế TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hiện trường là nhà ba tầng của nhà máy có diện tích 350 m2, khu vực xảy ra sự cố khoảng 20 m2 (không gây cháy) làm ảnh hưởng diện tích nhà xưởng khoảng 150 m2.

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, đến 18 giờ 30 ngày 30-8, tình trạng sức khỏe của các công nhân đã ổn định.