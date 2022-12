Nguyên trưởng phòng GD-ĐT ở Long An chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Người nhà phát hiện nguyên trưởng phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, Long An chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Tối ngày 5-12, UBND huyện Châu Thành xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông ĐPH (64 tuổi, xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành) được gia đình báo cáo tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Ông H. là nguyên trưởng phòng GD-ĐT huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, người thân ông H. đi làm trở về nhà, lúc mở cửa bước vào bên trong, mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy ông treo cổ bằng sợi dây và đã tử vong.

Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh chạy sang chứng kiến, sau đó báo công an xã Dương Xuân Hội. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa thi thể nạn nhân xuống nền gạch, qua trao đổi gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi nên ông H. được bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Theo Công an huyện Châu Thành, có khả năng ông H. do bệnh trầm cảm kéo dài, thường có nhiều biểu hiện lo lắng rồi dẫn đến việc tự tử tại nhà riêng. Qua khám nghiệm, công an phát hiện một tờ giấy tại hiện trường, có khả năng do ông H. viết để lại.

Ông H. nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Châu Thành, nghỉ hưu nay đã được 4 năm. Người dân địa phương nhận xét, ông H. rất nhiệt tình với công việc, sống tốt với đồng nghiệp, thường xuyên giúp đỡ bà con khó khăn...

