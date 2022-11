Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin nhận mức án cao nhất

(PLO)- Luật sư của bị cáo Trang xin cho thân chủ một cơ hội làm lại cuộc đời; mong được pháp luật, gia đình và xã hội thứ tha cho những lỗi lầm thật đáng tiếc của Trang.

Chiều 25-11, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết ở Bình Thạnh. Tự bào chữa, nữ bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tỏ ra ăn năn và xin nhận mức án cao nhất.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư thay mặt bị cáo gởi lời chia buồn sâu sắc và thật tâm xin lỗi gia đình bé VA. Luật sư nói “sự mất mát này tôi biết rằng không có điều gì có thể bù đắp được”. Luật sư thống nhất với cáo trạng mà VKS đã công bố về tội danh và điều khoản truy tố đối với bị cáo Trang. Cảm ơn những ghi nhận về các tình tiết giảm nhẹ của VKS nêu trong phần luận tội bị cáo Trang.

Tuy nhiên, luật sư trình bày nhiều tình tiết xin giảm nhẹ cho thân chủ, xin cho bị cáo Trang một cơ hội làm lại cuộc đời. Mong được pháp luật, gia đình và xã hội thứ tha cho những lỗi lầm thật đáng tiếc của Trang. Cụ thể, Trang thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải suốt quá trình điều tra, cho đến phiên toà sơ thẩm hôm nay. Bản thân bị cáo rất day dứt trong những ngày qua.

Tất cả những tang vật trong vụ án đều là những vật dụng quen thuộc. Đồng thời chưa có một minh chứng nào để xác định về động cơ mục đích của bị cáo khi vi phạm pháp luật. Bị cáo hoàn toàn không mong muốn hậu quả xảy ra và đã nhanh chóng đưa bé đi bệnh viện ngay khi bé mệt nhiều.

Theo luật sư, Trang vi phạm pháp luật do chưa suy nghĩ thấu đáo, không lường trước hết được hậu quả. Bản thân bị cáo không có động cơ, nhưng do tâm tính có sự thay đổi bởi nhiều tác động khách quan, dẫn đến việc bị cáo phải có mặt tại phiên toà không mong muốn này. Cho dù gia đình bị hại chưa yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng cha bị cáo Trang rất có thiện chí để mong phần nào xoa dịu nỗi đau của bé: thường xuyên tới lui thăm hỏi, an ủi gia đình và có đến viếng bé tại nơi cháu an nghỉ.

Trước đó, trong phần luận tội VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội giết người; 2-3 năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Thái, VKS đề nghị tòa phạt 2-3 năm tù tội hành hạ người khác, 4-5 năm tù đối với tội che giấu tội phạm. Tổng hình phạt chung từ 6-8 năm tù.

HOÀNG YẾN