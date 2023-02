(PLO)- 'Nhà bà Nữ' vào top 10 phim ăn khách nhất thế giới tuần qua; Ngọc Châu chưa tốt nghiệp ĐH, phía Hoa hậu Hoàn vũ VN nói gì?...

Phía Hoa hậu Hoàn Vũ lên tiếng việc Ngọc Châu chưa tốt nghiệp ĐH?

Những ngày qua, tranh cãi về việc Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp ĐH diễn ra gay gắt trên các trang sắc đẹp.

Cụ thể hơn, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh được cho là danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), trong đó có tên của Ngọc Châu. Đặc biệt, ở phần thành tích của người này còn ghi rõ từng giành quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Chính điều đó khiến cộng đồng mạng cho rằng người đẹp quê Tây Ninh đã khai gian học vấn.

Trước các tranh cãi trái chiều, ông Trần Việt Bảo Hoàng, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết: "Tôi xin phép xác nhận tại thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, trên hồ sơ, Ngọc Châu thể hiện hoàn toàn trung thực trình độ 12/12 và đang theo học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, chưa tốt nghiệp.

Trong quá trình Châu dự thi, chúng tôi nhận được thông tin rằng bạn đã hoàn thành phần lớn các học phần bắt buộc và đang đợi thời điểm thực tập tốt nghiệp.

Thời điểm Châu dự thi trong nước, chúng tôi cũng ghi nghề nghiệp của Ngọc Châu là người mẫu chứ không phải cử nhân.

Kể cả hồ sơ gửi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, chúng tôi cũng ghi rất rõ học vấn như vậy. Nên không có chuyện khai gian dối trong hồ sơ học vấn"- ông Bảo Hoàng cho hay.

'Nhà bà Nữ' vào top 10 phim ăn khách nhất thế giới tuần qua

Hôm 2-2, Box Office Mojo ghi nhận Nhà bà Nữ xếp thứ 6 về doanh thu trong dịp cuối tuần vừa qua. Quy mô là trên thị trường quốc tế, tính bên ngoài thị trường Bắc Mỹ.

Mỗi phim sẽ được xét doanh thu ở từng quốc gia. Chẳng hạn, Avatar: The Way of Water được xếp nhiều vị trí vì tính riêng doanh thu mỗi quốc gia. Còn 'Nhà bà Nữ' chỉ xét doanh thu ở Việt Nam do đến nay phim chỉ chiếu trong nước. Cụ thể, trong 3 ngày cuối tuần qua, doanh thu Nhà bà Nữ tại Việt Nam là 4,3 triệu USD (101 tỉ đồng).

Nhà bà Nữ có tổng doanh thu được Box Office Mojo ghi nhận là 10,2 triệu USD (hơn 240 tỉ đồng). Với mức này, phim tạm xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng phim quốc tế năm 2023. Danh sách này không tính phim Bắc Mỹ.

Lan Ngọc, Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện tại Sao nhập ngũ

Lan Ngọc, Diệu Nhi, Ái Phương và Misthy là khách mời tập 5 Sao nhập ngũ. Họ xuất hiện để "nói xấu" những người bạn thân thiết của mình.

Lan Ngọc nói Thùy Anh hay khóc nhè. Ái Phương tiết lộ Nhã Phương mỏng manh nhưng cũng rất "cơ bắp". Misthy "oán trách" chương trình vì chỉ mời Linh Ngọc Đàm nhưng không mời mình.

Mới đây, trailer tập 5 của chương trình Sao Nhập Ngũ 2023 được hé lộ, "vén màn" về quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của 8 tân binh trước ngày lên đường đến Lữ đoàn đặc công nước 5 tại Ninh Thuận.

Quá trình học tập và rèn luyện để trở thành một đặc công nước không chỉ yêu cầu cao về thể lực, trí lực, ý chí, quyết tâm mà còn đòi hỏi duy trì sức bền dai dẳng trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất.

HÀ NGUYỄN