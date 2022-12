Nhà đầu tư đất Bình Dương tạm “ngủ đông”

(PLO)- Thị trường đất nền ế ẩm khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải chọn giải pháp… chờ thời, mong sớm vượt qua cơn khó khăn.

Hiện nay, thị trường đất nền tại Bình Dương đang trầm lắng, ế ẩm. Nhiều doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) sa thải hàng loạt nhân viên. Các nhà đầu tư còn vốn thì thu mình ở trong trạng thái ngủ đông chờ bắt đáy.

Đất nền gần như đứng im

Theo ghi nhận, tại Bình Dương giá đất nền trong dân đang có xu hướng chững lại, có nhiều nơi giảm nhẹ nhưng vẫn không thể bán.

Đơn cử một lô đất tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 diện tích 5x30 m vài tháng trước có giá dao động từ 1,8 tỉ đến khoảng trên 2 tỉ đồng tùy vị trí thì hiện nay người môi giới chỉ rao bán với giá khoảng từ 1,7 tỉ đến 1,9 tỉ đồng. Mặc dù giá đã giảm nhẹ nhưng đất rao liên tục thời gian dài vẫn chưa có người mua. Tương tự, một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương giá đất cũng đứng yên hoặc giảm nhẹ nhưng lượt giao dịch thành công vẫn rất thấp.

Chị Trương Thị Quỳnh Như (chuyên kinh doanh trong lĩnh vực BĐS) cho biết vài tháng trở lại đây đất nền đang ế ẩm, khác hẳn giai đoạn xôm tụ hồi đầu năm.

Theo chị Như, hiện nay giao dịch mua bán rất ít, chỉ những người có nhu cầu ở thật và có tiền mặt sẵn mới đi tìm mua. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư vẫn đi săn đất nhưng không mặn mà xuống tiền nữa. Chỉ những lô đất có vị trí thật đẹp, giá tốt, gần khu vực trung tâm thì họ mới chấp nhận đầu tư. Còn lại hầu hết chỉ thăm dò thị trường, đất có vị trí xa trung tâm quá thì dù giá có giảm vẫn không bán ra được.

“Nhà đầu tư hiện nay đang trong trạng thái ngủ đông, họ đang chờ bắt đáy thị trường. Tôi đang có rất nhiều nguồn cần bán nhưng rao một thời gian dài không có khách hỏi. Dù chủ đất chấp nhận giảm giá nhưng vẫn chưa bán được lô nào” - chị Như cho biết.

Theo đại diện của Hiệp hội BĐS tỉnh Bình Dương, hiện nay tình hình giao dịch trong tỉnh có phần trầm lắng so với thời gian trước đó. Sở dĩ có tình trạng này là do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do bị tác động bởi tình hình thế giới. Ngoài ra, ngân hàng siết cho vay cũng là yếu tố khiến các giao dịch mua bán giảm.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tại Bình Dương còn rất nhiều, người dân có khoản tiền tích góp muốn an cư lạc nghiệp vẫn luôn tìm mua nhà đất.

Doanh nghiệp bất động sản cố gồng

Chị Nguyễn Thị Hương - một nhà đầu tư đất nhận định ở Bình Dương giá đất không sốt ảo nên giá hiện nay chỉ chững lại, một số nơi có giảm nhưng không đáng kể. Hiện nay, các nhà đầu tư có vay ngân hàng vẫn đang “gồng” xem tình hình sắp tới có khả quan hơn không nên vẫn chưa xuất hiện tình trạng bán tháo.

“Hiện nay, tôi đang có khoảng 40 lô đất nhưng đã đem “cất tủ” hết rồi. Thị trường quá ế ẩm nên cũng không muốn rao bán. Để qua tết Nguyên đán rồi tính tiếp” - chị Hương chia sẻ.

Làm chủ một công ty BĐS ở Bình Dương, chị Nguyễn Thị Nguyệt cho biết chị kinh doanh BĐS khu vực Bình Dương, Bình Phước. Thời điểm trước đây, chỉ cần vừa rao bán là khách hỏi dồn dập, có lô chốt chỉ trong vài phút sau khi rao bán. Thế nhưng lúc này rao bán rất ít khách hỏi. Trước đây, một lô đất ở Bình Phước chị rao bán khoảng 700-800 triệu đồng nhưng nay giảm xuống chỉ còn gần 600 triệu đồng.

Chị Nguyệt cho hay trước đây công ty có hơn 10 nhân viên nhưng nay chỉ còn duy trì được ba người. Số nhân viên này mặc dù rất ít việc, công ty không bán được đất nhưng vẫn phải trả lương để giữ chân. Chờ khi thị trường sôi động trở lại thì không cần phải gầy dựng lại từ đầu, vẫn có nhân viên có kinh nghiệm để công ty hoạt động.

“Giờ cố bán được lô nào hay lô đấy. Không thể tính lời lãi gì nữa, bán để có tiền trả lãi cho ngân hàng và tiền lương cho nhân viên” - chị Nguyệt nói.

Theo thông tin từ các nhà môi giới khác, có những công ty kinh doanh BĐS trên 100 nhân viên nhưng hiện cũng chỉ có thể giữ lại khoảng 10 người. Đa số công ty BĐS nhỏ vẫn đang cố gồng để duy trì hoạt động, chờ thị trường sôi động trở lại.

Lượng khách giao dịch giảm đến 50% Theo một giám đốc văn phòng công chứng tại Bình Dương, vài tháng trở lại đây lượng khách hàng giao dịch chuyển nhượng BĐS đã giảm. Đặc biệt, khoảng một tháng nay lượng khách đến chuyển nhượng BĐS giảm đến khoảng 50%. Một số văn phòng công chứng khác cũng trong tình trạng tương tự. Theo số liệu báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, số lượng hồ sơ giải quyết về đất đai mà các đơn vị tiếp nhận đã giảm khoảng gần 6.000 hồ sơ so với mấy tháng trước.

LÊ ÁNH