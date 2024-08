Nhà đầu tư đồng loạt chốt lời, giá vàng thế giới hạ 14/08/2024 09:20

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay (14-8), giá vàng thế giới trên thị trường New York vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường New York hạ 0,2% xuống 2.467,8USD/ounce.

Có triển vọng tăng trong dài hạn

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, yếu tố quan trọng khiến giá vàng thế giới hạ trong phiên này chính là việc nhiều nhà đầu tư chốt lời ngay khi mà giá vàng chạm ngưỡng cao. Tính từ đầu năm 2024 cho đến nay, giá vàng thế giới tăng được 20%.

Đồng USD hạ 0,4% so với các loại tiền tệ khác, chính vì vậy vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhiều nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tuần.

Theo công bố mới nhất, chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ tháng 7-2024 tăng thấp hơn so với kỳ vọng của các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy lạm phát vẫn tiếp tục hạ nhiệt.

Chuyên gia tại ngân hàng Commerzbank nhận định: “Số liệu lạm phát Mỹ công bố vào ngày mai có thể sẽ làm gia tăng kỳ vọng hạ lãi suất hơn nữa, giá vàng thế giới nhờ vậy sẽ hưởng lợi" - Ảnh: Kitco News

Nhà đầu tư hiện tại đang chờ đợi thông tin liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) dự kiến sắp được công bố, ngoài ra là thông tin liên quan đến doanh số bán lẻ Mỹ để có thể dự đoán được kỹ càng hơn về động thái chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Dù rằng giá vàng thế giới có những điều chỉnh trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của giá vàng. Giám đốc phụ trách hoạt động tại quỹ Allegiance Gold, ông Alex Ebkarian, nhận xét: “Dù rằng có những hành vi chốt lời trong thời gian gần đây, căng thẳng địa chính trị kéo dài và biến động trên thị trường tài chính cũng như kỳ vọng vào khả năng các đợt cắt giảm lãi suất đang khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn nhiều hơn”.

Chuyên gia tại ngân hàng Commerzbank trong khi đó nhận định: “Số liệu lạm phát Mỹ công bố vào ngày mai có thể sẽ làm gia tăng kỳ vọng hạ lãi suất hơn nữa, giá vàng thế giới nhờ vậy sẽ hưởng lợi. Việc giá vàng thế giới lập ngưỡng kỷ lục sẽ chỉ là vấn đề thời gian”.

Kết quả khảo sát mới đây của CME Group cho thấy nhà đầu tư đang dự báo về khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD 50 điểm cơ bản trong tháng 9-2024 lên đến 54%. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Những nỗi sợ về khả năng xung đột tại Gaza leo thang dẫn đến xung đột tại Trung Đông ngày một lớn hơn sau vụ việc ám sát nhà lãnh đạo Hamas tại Iran vào tháng trước.

Thị trường tự do xáo trộn khi chênh lệch giá thu hẹp

Tại thị trường trong nước, khi mà giá vàng thế giới không ngừng tăng mạnh trong những phiên gần đây, như PLO đã đăng tải dự báo của các chuyên gia về khả năng giá bán vàng miếng SJC trong nước cũng sẽ sớm được điều chỉnh tăng, đến ngày 13-8, giá vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Cập nhật vào thời điểm 7h30 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 78,00 – 80,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên gần nhất, quy đổi ra giá vàng trong nước tương đương 76 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 4 triệu đồng/lượng.

Cũng là vàng miếng nhưng giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 được niêm yết tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở mốc 76,60 – 77,90 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với 24h trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ vàng rồng Thăng Long ở mức 76,68 – 77,88 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng so với 24h trước ở cả hai chiều mua và bán.

Trên các hội nhóm giao dịch vàng trực tuyến, khi giá vàng miếng SJC trên thị trường chính thức bất ngờ được điều chỉnh tăng, tìm hiểu của phóng viên cho thấy giá bán vàng miếng SJC trên thị trường tự do không tăng theo kịp, nhiều người tuyên bố sẽ bán nốt vàng và không kinh doanh nữa vì biến động giá quá mạnh khó kiếm lời.

Giá bán suất mua vàng SJC vì vậy cũng giảm theo, cuối giờ chiều qua giá bán suất mua vàng SJC chỉ còn lại khoảng 80 đến 120 nghìn đồng/suất, giảm rất mạnh so với mức đỉnh lên đến 500 nghìn đồng/suất thậm chí đến 1 triệu đồng/suất của thời gian trước. Chênh lệch giá bán vàng miếng của thị trường tự do so với thị trường chính thức thu hẹp chỉ còn vài trăm nghìn đồng/lượng trong khi thời gian trước lên đến 5,6 triệu đồng/lượng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng USD không ngừng hạ nhiệt trong những phiên gần đây, tỷ giá mua vào tại Vietcombank chính thức xuống dưới 25.000 đồng Việt Nam/USD. Tỷ giá đồng USD giao dịch ở mức 24.910 – 25.280 đồng Việt Nam/USD.