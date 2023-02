Nhận định ban đầu vụ bầu Đức kiện VPF

(PLO)- Theo luật sư, vấn đề sửa đổi Điều lệ giải V-League 2023 mang tính chất giải quyết nội bộ của VPF nhiều hơn là một tranh chấp dân sự.

Sau những tranh cãi thì mới đây Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thống nhất nhà tài trợ của CLB không để chữ nước tăng lực bằng tiếng Anh và tiếng Việt lên trang phục thi đấu của đội bóng lẫn các bảng quảng cáo trên sân Pleiku trong ngày diễn ra trận đấu. Và HAGL vẫn tiếp tục tham dự V-League 2023.

Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch CLB HAGL) tuyên bố sẽ “gặp” VPF tại tòa án bởi không đồng ý quy định độc quyền trong tài trợ V-League 2023.

Điều lệ giải quy định độc quyền tài trợ

Theo đó, bầu Đức sẽ nộp đơn khởi kiện VPF ra TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội, trụ sở chính của VPF). Ông cũng cho biết lý do khởi kiện không phải là để yêu cầu bồi thường mà kiện để tòa phân xử đúng, sai trong vụ xung đột về nhà tài trợ chính của V-League và muốn VPF sửa đổi điều lệ, tạo điều kiện cho các CLB khác trong giải.

Ông chủ của CLB HAGL cho biết ngày 4-1 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2023 do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ký. Quyết định này không có nội dung độc quyền của các nhà tài trợ.

Tuy nhiên, sau đó Điều lệ giải V-League 2023 lại có điều khoản quy định về độc quyền ngành hàng tài trợ và VPF đã ký hợp đồng tài trợ độc quyền với một nhãn hàng nước tăng lực cho mùa giải 2023. Trong khi đó, CLB HAGL cũng ký nhận tài trợ từ một nhãn hàng nước tăng lực đến từ Thái Lan. VPF cho rằng HAGL đã vi phạm điều lệ giải nên từ đó xung đột bắt đầu diễn ra.

Chia sẻ thêm với báo chí, bầu Đức còn cho biết điều lệ giải đấu không thể đứng trên luật pháp. Nếu điều lệ sai thì phải sửa đổi cho phù hợp và sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng dù có thể kéo dài vài năm.

Hiện nay, chủ tịch HAGL cho biết lý do “nhượng bộ” VPF là để đội bóng được thi đấu. Theo đó, HAGL chấp nhận bỏ cụm từ “nước tăng lực” ra khỏi thương hiệu của nhà tài trợ và một số hoạt động quảng bá khác như trang phục thi đấu và tập luyện, bộ nhận diện giải đấu, hình ảnh và hoạt động trong sân Pleiku để tránh trùng ngành hàng độc quyền của nhà tài trợ V-League.

Áp dụng Luật Cạnh tranh để giải quyết Vụ việc này liên quan đến vấn đề tài trợ độc quyền nhãn hàng nước tăng lực, liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh và thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nên Luật Cạnh tranh 2018 có thể sẽ được áp dụng để giải quyết. Luật sư HOÀNG KIM MINH CHÂU, Đoàn Luật sư TP.HCM

Khó xác định quan hệ tranh chấp

Bình luận về sự kiện này, luật sư Hoàng Kim Minh Châu (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết lý do ông chủ HAGL đi kiện như ông nêu với báo chí sẽ khiến tòa rất khó để xác định quan hệ tranh chấp. Có thể tòa sẽ yêu cầu bầu Đức bổ sung các tài liệu, chứng cứ và làm rõ hơn các yêu cầu.

Bởi lẽ điều lệ giải V-League giống như một văn bản quy chế nội bộ, thể lệ của một bộ môn thể thao mà ở đó các CLB cùng đơn vị tổ chức lập ra để giúp tổ chức một giải thể thao bài bản, trật tự. Và điều lệ giải V-League mỗi năm sẽ được ban hành một lần.

Do điều lệ giải đấu không phải là văn bản hành chính, quyết định hành chính mà chỉ là một văn bản mang tính quy định nội bộ nên việc sửa đổi, bổ sung sẽ do đơn vị tổ chức thực hiện. Cũng giống như điều lệ của công ty cổ phần nếu muốn sửa đổi thì sẽ do đại hội đồng cổ đông thực hiện.

Mặt khác, vì mỗi năm VPF đều công bố và ban hành điều lệ một lần mà thực tiễn xét xử các vụ án dân sự từ trước đến nay thường kéo dài (một, hai năm là chuyện có thể xảy ra). Do đó có thể khi vụ án này chưa kết thúc nhưng qua năm 2024 điều lệ giải đã được thay đổi và khắc phục được những bất cập trong vấn đề tài trợ độc quyền, khi đó vô hình trung bản chất tranh chấp của vụ án đã được giải quyết.

Bên cạnh đó, giả sử VPF không hợp tác và vụ án được tòa án thụ lý và giải quyết nhanh chóng (hai, ba tháng) thì cơ quan thi hành án cũng rất khó để thi hành án khi buộc VPF thi hành án bằng cách thay đổi điều lệ. Việc này phụ thuộc vào “thiện chí” của bên phải thi hành.

Vì vậy liên quan đến vấn đề sửa đổi Điều lệ giải V-League 2023 mang tính chất giải quyết nội bộ của VPF nhiều hơn là một tranh chấp dân sự.

Trường hợp những áp đặt của VPF gây thiệt hại thì các CLB có thể khởi kiện VPF để yêu cầu bồi thường bằng giá trị có thể định giá được.

Lập luận ban đầu của CLB Hoàng Anh Gia Lai Trong văn bản giải trình gửi VPF, CLB HAGL cho biết mình là CLB tiên phong khai thác nhãn hàng nước tăng lực. Cụ thể là từ năm 2021, HAGL đã ký hợp đồng tài trợ với nhãn hàng nước tăng lực RedBull và việc khai thác ngành hàng nước tăng lực diễn ra liên tục từ năm 2021 đến nay. Đến mùa giải năm 2023, HAGL đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Carabao (Thái Lan) để nhận được tài trợ cho nhãn hàng nước tăng lực. Tuy nhiên, VPF là đơn vị công bố thương hiệu tài trợ là nước tăng lực sau nhưng lại tuyên bố độc quyền là bất hợp lý. Ngoài ra, HAGL cũng cho biết nếu VPF không cho phép sự hợp tác với nhãn hàng nước tăng lực Carabao thì CLB sẽ mất nguồn thu để duy trì hoạt động. Thậm chí là CLB HAGL sẽ phải bồi thường thiệt hại hợp đồng cho Carabao. VPF vẫn giữ lệnh cấm Hoàng Anh Gia Lai Chiều 30-1, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã phát đi thông tin chính thức về việc khai thác ngành hàng Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023 (Night Wolf V-League 2023). Chủ trương của Công ty VPF là bảo vệ quyền lợi của nhà tài trợ chính và quyền lợi của các CLB tham dự giải. Chính vì vậy, khi nảy sinh vấn đề về mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà tài trợ chính với nhà tài trợ của HAGL, VPF đã ngồi cùng CLB HAGL để trao đổi tìm hướng giải quyết và trao đổi với CLB HAGL các quy định theo điều lệ của giải đấu, quy chế bóng đá chuyên nghiệp cùng các văn bản liên quan khác. Chiều cùng ngày, VPF đã có văn bản gửi CLB HAGL với nội dung sẽ hỗ trợ các CLB một cách tối đa trong tất cả vấn đề, bao gồm cả khai thác thương mại, quảng cáo đảm bảo đúng các quy chế, quy định, điều lệ với các hệ thống đang sở hữu, kinh nghiệm cũng như sự giúp sức của các đối tác chiến lược. Trên cơ sở đó, VPF đề nghị HAGL tuân thủ các yêu cầu được đưa ra trong công văn ban hành hôm 18-1. Có nghĩa là đội bóng phố núi không được quảng cáo cho nhãn hàng nước tăng lực của nhà tài trợ mới trong khuôn khổ các hoạt động chính thức tại V-League 2023. NGỌC ANH

HỮU ĐĂNG