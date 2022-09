Nhân sự mới TAND huyện Cần Giờ, TP.HCM

19/09/2022 14:09

(PLO)- Từ năm 2019, do chưa xây dựng nhà tạm giữ nên Công an quận 3 gửi bị can, bị cáo tại Trại giam Chí Hòa. Hành lang pháp lý cho phép xét xử trực tuyến đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho TAND quận 3 trong công tác xét xử các vụ án hình sự.