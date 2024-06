Gặp lại những triệu phú nhờ uống Trà Xanh Không Độ: Nhận thưởng triệu phú, mở cửa hàng bánh mì để phát triển kinh tế gia đình 07/06/2024 19:50

Vào tháng 7-2023, anh Lê Trọng Huy (36 tuổi, trú tại xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã may mắn trở thành 1 trong 4 người trúng giải triệu phú nhờ giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ. Thời điểm đó, anh Huy mới bị công ty tạm thời cho nghỉ việc vì kinh tế khó khăn.

“Lúc đó mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phải trông chờ vào thu nhập của vợ đi làm công nhân. Cuộc sống rất khó khăn. Tôi cố gắng tìm việc mới nhưng không có. Trước đây, công việc của tôi là đi tiếp thị sữa cho các cửa hàng. Mỗi ngày đều vất vả, giãi mình trên đường giữa thời tiết nắng nóng gay gắt nên tôi quen uống Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt, xua tan căng thẳng mệt mỏi trong công việc”, anh Huy kể lại.

Anh Lê Trọng Huy, người may mắn trúng giải triệu phú nhờ giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ trong hè năm 2023. (Ảnh NVCC).

Giữa lúc thất nghiệp, anh Huy cho biết bản thân tham gia chương trình khuyến mãi hè của Trà Xanh Không Độ trong hè năm ngoái chỉ hy vọng trúng thẻ cào điện thoại trong lúc đi tìm việc làm mới chứ không mong trúng tiền trăm triệu hay tiền tỷ.

Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với anh và gia đình giữa lúc gia đình gặp vô vàn khó khăn. “Khi nhận được tin nhắn từ tổng đài thông báo trúng thưởng, tôi đã nhắn ngay cho vợ biết mình đã may mắn trúng 100 triệu đồng của Trà Xanh Không Độ nhưng bà xã tôi không tin vì sợ bị lừa”, anh Huy nói.

“Tôi thì hoàn toàn tin may mắn đã mỉm cười với gia đình mình, chỉ không ngờ là tôi lại trúng lớn đến thế. Tôi nhập khá nhiều mã dự thưởng nhưng chỉ trúng thẻ cào 10 ngàn và 20 ngàn đồng. Lúc nhận tin nhắn và điện thoại từ chương trình thông báo tôi trúng giải triệu phú, tôi choáng váng và không ngờ bản thân lại may mắn đến thế giữa lúc gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn run lên vì hạnh phúc. Tôi cám ơn chương trình, cám ơn nhãn hàng Trà Xanh Không Độ không chỉ giúp tôi giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày mà còn đem đến may mắn và cơ hội làm ăn mới cho gia đình tôi”, anh Huy tâm sự.

Anh Lê Trọng Huy bên cạnh cửa hàng bánh mì anh mới mở nhờ trúng giải thưởng triệu phú khi giải khát với Trà Xanh Không Độ trong hè 2023. (Ảnh NVCC)

Là một người nhạy bén và có khả năng kinh doanh, ngay sau khi nhận giải triệu phú từ Trà Xanh Không Độ, anh Huy đã dành một phần số tiền trúng thưởng để sửa sang lại nhà cửa, phần lớn số tiền còn lại anh đã đầu tư, mở 2 cửa hàng bán bánh mì cho công nhân, học sinh vào buổi sáng.

“2 cửa hàng bánh mì của tôi tuy không lớn nhưng đem lại mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng. Sau mỗi buổi bán bánh mì vào đầu giờ sáng, tôi tiếp tục làm nghề tiếp thị sữa tới các cửa hàng ngoài thị trường. Vợ tôi cũng làm công nhân. Thu nhập gia đình đã ổn định hơn rất nhiều so với thời điểm 1 năm trước đây khi tôi chưa trúng thưởng 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ”.

Từ ngày 10-6 đến ngày 8-8 năm nay, Trà Xanh Không Độ tiếp tục tung chương trình khuyến mãi khủng nhất năm với số tiền thưởng lên đến 1,8 tỷ đồng và hàng loạt điện thoại Iphone 15 promax, Apple watch series 9 cùng hơn 200 ngàn thẻ cào điện thoại.

Vừa liên tục cám ơn nhãn hàng Trà Xanh Không Độ đã đem may mắn cho gia đình và cơ hội làm ăn mới để phát triển kinh tế trong lúc tận cùng khó khăn, anh Huy cho biết bản thân anh vẫn luôn giải nhiệt với Trà Xanh Không Độ mỗi ngày để xua tan căng thẳng mệt mỏi. “Năm nay tôi đang chờ chương trình khuyến mãi của Trà Xanh để tiếp tục tham gia, ủng hộ chương trình và biết đâu tôi lại có thêm may mắn mới”, anh Huy tươi cười nói.

Từ ngày 10-6 đến ngày 8-8 năm nay, Trà Xanh Không Độ tiếp tục tung chương trình khuyến mãi khủng nhất năm dành cho người tiêu dùng trên cả nước.

Theo đó, thời tiết càng nắng nóng kỷ lục, Trà Xanh Không Độ càng thưởng nóng liên tiếp với số tiền mặt lên đến 1,8 tỷ đồng và hàng loạt điện thoại Iphone 15 promax, Apple watch series 9 cùng hơn 200 ngàn thẻ cào điện thoại trị giá từ 10 ngàn đến 500 ngàn đồng khi giải nhiệt cuộc sống để xua tan căng thẳng mệt mỏi trong ngày hè nắng nóng kỷ lục năm nay.