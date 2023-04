Nhân viên chiếm đoạt tiền: Phạm tội tham ô tài sản

(PLO)- Theo giải đáp của TAND tối cao, người được giao nhiệm vụ và có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm quản lý tài sản nhưng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mình quản lý thì phạm tội tham ô tài sản.

Ngày 24-4, TAND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Giải đáp những vướng mắc về nghiệp vụ xét xử và hướng dẫn áp dụng pháp luật của HĐTP TAND tối cao”. Chủ trì hội nghị có Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu tòa án trên cả nước. Tại điểm cầu TP.HCM, chủ trì hội nghị là bà Phạm Thị Thu Hà, Phó chánh án TAND TP.HCM.

Các tòa án tại nhiều địa phương sẽ đặt câu hỏi, vướng mắc trong quá trình xét xử.

TAND quận Tân Bình, TP.HCM đặt câu hỏi: “Bị cáo là nhân viên thu tiền điện thoại, tiền cước viễn thông, thực hiện việc thu tiền của khách hàng cho công ty. Nhưng sau khi thu được tiền của khách hàng, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền này, không trả cho công ty. Hành vi của của bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay tội tham ô tài sản?”.

Trả lời, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết bị cáo là người được giao thực hiện nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm quản lý tài sản nhưng lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền của khách hàng, không nộp về công ty mà dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Hành vi của bị cáo phạm tội tham ô tài sản, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 352 BLHS khái niệm tội phạm về chức vụ và hướng dẫn tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30-12-2020 của HĐTP TAND tối cao.

Trước đó, ngày 19-4, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm lần 2 vụ bị cáo Bành Tất Hoài (nhân viên giao hàng) chiếm đoạt 27,1 triệu đồng tiền hàng của Công ty CP Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh TP.HCM.

Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKSND quận Tân Bình, đề nghị sửa án sơ thẩm, tuyên bị cáo Hoài phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận kháng nghị của VKS và kháng cáo của bị cáo Hoài, tuyên bị cáo Hoài y án sơ thẩm ba năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Hoài được công ty tuyển dụng, giao công việc cụ thể là thông qua tài khoản công ty cấp để giao hàng, nhận tiền và nộp về công ty; không giao được phải trả hàng về kho.

Trong nhiệm vụ của mình, bị cáo Hoài có quyền thu tiền của khách hàng, khách hàng không trả tiền có quyền từ chối. Bị cáo quản lý số tiền trong thời gian quy định để nộp về công ty những đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt 27,1 triệu đồng.

HĐXX đã căn cứ khoản 2 Điều 352 BLHS quy định người có chức vụ quyền hạn và khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quy định: “Do một hình thức khác quy định tại khoản 2 Điều 352 BLHS là trường hợp không phải do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng nhưng được giao thực hiện nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ đó”.

Từ đó, xác định bị cáo Hoài là người có chức vụ, quyền hạn; lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản mà bị cáo có trách nhiệm quản lý. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội tham ô tài sản.

SONG MAI