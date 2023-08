Nhân viên pháp y chặn xe chở thi thể bị kỷ luật

(PLO)- Nhân viên y công, người đã chặn xe cứu thương chở thi thể nạn nhân về quê mai táng bị xử lý kỷ luật.

Ngày 31-8, Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết đã tiến hành kỷ luật đối với ông LVD (nhân viên y công giúp việc cho giám định viên) với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và kéo dài thời hạn nâng lương.

Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết thêm, ông LVD là người duy nhất liên quan đến sự việc tranh cãi, chặn xe cứu thương khiến dư luận bức xúc vừa qua.

Trước đó, gia đình của nạn nhân BTH từ Hải Dương vào Đà Nẵng để đưa thi thể về quê mai táng sau vụ tai nạn do xe tải gây ra.

Gia đình chị H đã thanh toán 30 triệu đồng mua quan tài ở bên ngoài để khâm liệm và chuyển 14 triệu đồng vào tài khoản cho ông D (nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng) để "vệ sinh, làm đẹp thi thể". Tuy nhiên gia đình vẫn không được ông D cho xe cứu thương vào đưa thi thể về.

Bức xúc trước việc ông D gây khó dễ, người nhà nạn nhân H đã báo công an phường. Sau khi có mặt của lực lượng công an thì gia đình mới được đưa thi thể về quê an táng.

Đây là vụ việc liên quan đến vụ tai nạn thương tâm do tài xế xe tải đánh lái sang phải để tránh đèn đỏ dẫn đến va chạm khiến chị H tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Minh Trường