Nhật buộc lắp thiết bị an toàn cho 44.000 xe đưa rước học sinh sau khi một trẻ 3 tuổi bị bỏ quên và chết

(PLO)- Các trường mầm non sẽ phải lắp thiết bị an toàn cho khoảng 44.000 xe đưa rước học sinh từ tháng 4-2023 sau vụ việc một bé gái 3 tuổi bị bỏ quên trên xe và chết vì say nắng.

Hãng thông tấn Kyodo News cho biết chính phủ Nhật ngày 12-10 đã quyết định bắt buộc các trường mẫu giáo và cơ sở chăm sóc trẻ em lắp đặt thiết bị an toàn trên khoảng 44.000 xe buýt đưa rước học sinh kể từ tháng 4-2023 trên toàn quốc. Theo quyết định mới, bất kỳ trường mẫu giáo hoặc cơ sở giữ trẻ nào bị phát hiện không thực hiện việc lắp đặt thiết bị an toàn sẽ bị đình chỉ hoạt động. Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cũng sẽ được cung cấp cho các tài xế và giáo viên để đảm bảo trẻ em được giám sát hiệu quả. Để khuyến khích việc triển khai nhanh chóng, chính phủ đặt mục tiêu trợ cấp 90% chi phí lắp đặt các thiết bị an toàn, tối đa là 200.000 yen (tương đương 1.400 USD) cho mỗi xe buýt đưa rước. Nguồn vốn cho các khoản trợ cấp sẽ đến từ ngân sách bổ sung mới mà chính phủ Nhật đang lên kế hoạch trình quốc hội vào cuối năm nay, Kyodo News đưa tin. Trong thời hạn một năm, sau khi thiết bị an toàn được ủy quyền, chính phủ sẽ cho phép các trường mầm non và cơ sở chăm sóc trẻ tiến hành lắp đặt các thiết bị này lên xe đưa rước, chẳng hạn như gắn biểu đồ kiểm tra cho xe buýt. Động thái trên diễn ra sau vụ việc một bé gái 3 tuổi ở tỉnh Shizuoka bị bỏ lại một mình nhiều giờ liền trên xe đưa rước và chết vì say nắng vào tháng trước. "Chúng tôi sẽ thúc giục các cơ sở lắp đặt hệ thống an toàn vào cuối tháng 6 năm sau, để tránh những chậm trễ không cần thiết" - ông Masanobu Ogura - Bộ trưởng phụ trách các chính sách liên quan đến trẻ em, cho biết. KHÔI CHƯƠNG