Nhật viện trợ không hoàn lại hơn 600.000 USD cho 2 dự án ở Việt Nam 24/02/2025 17:48

(PLO)- Hai dự án viện trợ không hoàn lại này sẽ mang đến nhiều tác động tích cực cho cuộc sống của người dân địa phương hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình.

Ngày 24-2, Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam tổ chức lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật cho 2 dự án, bao gồm dự án rà phá bom chùm tại tỉnh Quảng Bình và dự án xây dựng dãy phòng học cho trường mầm non ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoko và bà Sarah Goring - Giám đốc quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn (MAG Việt Nam) tại lễ ký kết ngày hôm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Cụ thể, Nhật Bản tài trợ 503.597 USD cho dự án rà phá bom mìn và vật liệu chưa phát nổ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Dự án hướng tới mục tiêu chuyển đổi đất đai bị ô nhiễm bởi vật liệu chưa phát nổ (khoảng 2,45 km2) thành đất đai có khả năng sử dụng cho mục đích kinh tế xã hội, từ đó góp phần giảm thiểu nguy cơ đe dọa tính mạng đối với người dân sinh sống tại khu vực này cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, phía Nhật tài trợ 131.989 USD cho một dãy phòng học mới (3 phòng học, diện tích 390 m2, 3 nhà vệ sinh, 3 phòng giáo viên, 3 phòng kho, vật liệu bê tông) cho trường mầm non 2, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường giáo dục mầm non tại khu vực nông thôn của tỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki cho hay: Hai dự án mà Nhật Bản vừa ký kết có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế tại địa phương, hỗ trợ địa phương thực hiện các mục tiêu bền vững, liên quan đến rất nhiều các lĩnh vực như giáo dục, y tế và cải thiện môi trường nước, cơ sở hạ tầng tại địa phương để giúp đất nước Việt Nam có thể phát triển.

Nhật từng trải qua nỗi đau chiến tranh từ 70 năm trước, có kinh nghiệm phục hồi kinh tế sau khi chiến tranh kết thúc.

"Kinh tế Nhật Bản rất phát triển, chúng tôi cũng sử dụng những kinh nghiệm đó để hỗ trợ cho Việt Nam. Tháng sau, chúng tôi sẽ tiếp tục ký kết 4 dự án viện trợ không hoàn lại tại Lào Cai và Phú Thọ, tập trung vào khắc phục hậu quả của cơn bão YAGI”- Đại sứ nói.

Đại diện cho MAG - Tổ chức phi chính phủ hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo ở Việt Nam đồng thời là đơn vị trực tiếp triển khai dự án rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bà Sarah Goring cho biết: Từ năm 2015, nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản đã trực tiếp hỗ trợ MAG rà phá hơn 25 km2 đất ô nhiễm bom mìn tại tỉnh Quảng Bình, đồng thời xử lý hơn 7.000 tin báo của người dân về bom mìn phát hiện trong quá trình canh tác, xây dựng nhà cửa hoặc trẻ em vô tình tìm thấy trong lúc vui chơi hay trong cuộc sống hàng ngày.

Cũng theo bà Goring, thông qua các hoạt động này, các khoản viện trợ từ Chính phủ Nhật Bản đã giúp MAG tiêu hủy tổng cộng hơn 30.000 tấn vật liệu nổ nguy hiểm tại Việt Nam, góp phần quan trọng giúp bảo vệ tính mạng, nâng cao an toàn cộng đồng và cải thiện sinh kế cho hơn 137.000 người dân...

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki và ông Nguyễn Xuân Du, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An tại buổi ký kết. Ảnh: NGỌC DIỆP

Đối với dự án xây trường học tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, dự án này được phía địa phương đón nhận rất tích cực. Ông Nguyễn Xuân Du, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An cho biết dự án xây trường học mang lại rất nhiều thay đổi tích cực cho đời sống của người dân địa phương.

Ông Du cho biết trước đây khi mùa mưa bão đến, phụ huynh cũng như học sinh rất lo lắng bởi các lớp học dột nát và nhiều học sinh phải đi học ở nơi khác.

Từ khi phía Nhật Bản triển khai dự án xây trường học, điều kiện học tập của học sinh đã cải thiện rất nhiều. Tại địa phương hiện đang có khoảng 800 học sinh, với dự án đã ký kết, khi hoàn tất, khoảng 300 học sinh đầu tiên sẽ được học hành trong điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn.