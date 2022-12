Nhiều bang Mỹ cấm TikTok vì an ninh quốc gia

(PLO)- Texas trở thành bang thứ 5 ở Mỹ cấm các cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp do lo ngại mối đe dọa an ninh quốc gia.

Kênh CBS News ngày 8-12 đưa tin bang Texas (Mỹ) đã cấm các cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp do lo ngại đe dọa an ninh quốc gia. Trong thư gửi đến các cơ quan nhà nước trong bang, Thống đốc Texas - ông Greg Abbott viết: "TikTok thu thập một lượng lớn dữ liệu từ thiết bị của người dùng, bao gồm thời gian, địa điểm, hoạt động trên Internet và cung cấp kho thông tin này cho chính phủ Trung Quốc". "Mặc dù TikTok tuyên bố họ lưu trữ dữ liệu của người Mỹ tại Mỹ, nhưng công ty cũng đã thừa nhận rằng các nhân viên ở Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu ở Mỹ. Cũng có thông tin rằng ByteDance (công ty mẹ của TikTok) đã lên kế hoạch sử dụng thông tin từ TikTok để giám sát công dân Mỹ" - ông cho biết thêm. Với lệnh cấm mới của Texas, giới chức bang này sẽ bị cấm tải và sử dụng TikTok trên bất kỳ thiết bị điện tử nào do chính phủ cấp và "các thiết bị khác có khả năng kết nối Internet". Mỗi cơ quan sẽ có 1 tháng để thiết lập chính sách riêng về việc sử dụng TikTok trên thiết bị cá nhân của nhân viên. Động thái trên đưa Texas trở thành bang thứ 5 ở Mỹ cấm sử dụng TikTok trong các cơ quan nhà nước sau Maryland, South Dakota, South Carolina và Nebraska. Ngoài ra, Tổng chưởng lý bang Indiana - ông Todd Rokita đã kiện TikTok, cáo buộc nền tảng chia sẻ video này đánh lừa người dùng, đặc biệt là trẻ em cũng như nội dung không phù hợp và tính bảo mật thông tin. Nhiều thượng nghị sĩ bang Wisconsin tại Quốc hội cũng kêu gọi Thống đốc Tony Evers xóa TikTok khỏi tất cả các thiết bị của chính quyền bang. Đáp lại, TikTok nói rằng hàng loạt lệnh cấm gần đây "phần lớn được thúc đẩy bởi thông tin sai lệch về công ty". Người phát ngôn của TikTok - ông Jamal Brown nói với hãng tin AP: "Chúng tôi luôn sẵn lòng gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách của các bang để thảo luận về bảo mật và quyền riêng tư". "Chúng tôi rất thất vọng khi nhiều cơ quan đã và đang sử dụng TikTok để xây dựng cộng đồng và kết nối với cử tri sẽ không còn quyền truy cập vào nền tảng của chúng tôi nữa".