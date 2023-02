Nhiều điểm du lịch tự phát ở Phú Yên vẫn hoạt động dù chính quyền yêu cầu dừng

(PLO)- Nhiều điểm du lịch tự phát, không có giấy phép ở Phú Yên vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, dù chính quyền nhiều lần yêu cầu dừng hoạt động.

Chiều 3-2, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), xác nhận một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép ở địa phương này vẫn mở cửa đón khách dù chính quyền đã nhiều lần yêu cầu dừng hoạt động.

“UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã yêu cầu các chủ cơ sở dừng ngay việc hoạt động kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn bất chấp! Hiện nay, huyện đang tập trung xử lý tình trạng này”- ông Hoàng thông tin.

Nhiều cơ sở hoạt động không phép

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, thời gian qua nhiều cơ sở kinh doanh, hộ gia đình đã tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép tại địa phương này. Đó là cơ sở Canary Garden ở xã An Hòa Hải, Sky Panorama, Hòn Gió ở xã An Thọ, Đồi Tím ở xã An Chấn…

Trong dịp Tết Nguyên đán và hiện nay, các cơ sở này ngang nhiên hoạt động, mở cửa đón khách, thu tiền dịch vụ bằng nhiều hình thức.

Mới đây, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu UBND các xã An Hòa Hải, An Chấn, An Thọ làm việc và có biện pháp yêu cầu các cơ sở kinh doanh Canary Garden, Đồi Tím, Sky Panorama dừng ngay hoạt động kinh doanh trái phép.

UBND huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trái phép của các cơ sở trên để tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Trả lời PLO sau khi cùng lãnh đạo huyện Tuy An đi kiểm tra thực tế tại cơ sở Canary Garden vào sáng 3-2, ông Nguyễn Văn Hoàng xác nhận cơ sở này đã xây dựng nhiều công trình không phép trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm.

Ông Hoàng cho biết ngày 4-2, UBND huyện Tuy An sẽ tổ chức cuộc họp để xử lý tình trạng trên. “Trước mắt, sẽ xử phạt hành chính chủ cơ sở Canary Garden về hành vi sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép; đồng thời buộc tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng không phép, trả lại nguyên trạng ban đầu của đất. Nếu chủ cơ sở không chấp hành, UBND huyện sẽ có các biện pháp tiếp theo”- ông Hoàng nói.

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã có công văn đề nghị UBND huyện Tuy An kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với chủ cơ sở Canary Garden. Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Tuy An báo cáo kết quả kiểm tra để xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện của UBND tỉnh.

Theo Sở TN&MT Phú Yên, cơ sở Canary Garden của hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai, môi trường, thủ tục khác có liên quan theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động.

Khu du lịch không phép gần trụ sở UBND xã

Theo ghi nhận của PV, sáng 3-2, cơ sở Canary Garden vẫn mở cửa đón khách bình thường. Thay vì bán vé, cơ sở này bán cho mỗi du khách một “phiếu nước giải khát” với giá 70.000 đồng để vào cổng khu du lịch. Sau khi vào cổng, khách đến quầy nước uống để đổi lấy một chai nước giải khát có giá trên thị trường khoảng 10.000 đồng.

Theo một cán bộ huyện Tuy An, khu du lịch Canary Garden đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên đất nông nghiệp với rất nhiều hạng mục bằng bê tông, sắt, gỗ; lắp đặt rất nhiều hạng mục khác trên tổng diện tích khoảng 1 ha… Khu du lịch này nằm trên một ngọn đồi thấp ngay cạnh tỉnh lộ 649 và đặc biệt cách trụ sở UBND xã An Hòa Hải chưa đến 1 km.

Cách đây mấy tháng, khu du lịch Canary Garden xây dựng, lắp đặt ồ ạt; quảng cáo rầm rộ về khu dịch này. Trong dịp Tết Nguyên đán, khu du lịch này đón rất nhiều người đến tham quan.

Vì sao một khu du lịch xây dựng, hoạt động không phép gần trụ sở UBND xã An Hòa Hải nhưng chính quyền không xử lý? Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết UBND huyện Tuy An đã yêu cầu UBND xã An Hòa Hải làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với đơn vị, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp tại cơ sở Canary Garden.

Đồng thời, tổ chức làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức liên quan đến công tác quản lý tại địa phương để có hình thức xử lý theo quy định.

Theo Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch tỉnh Phú Yên, tỉnh này có 15 điểm du lịch tự phát tại huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa… Hầu hết các địa điểm này đều sử dụng đất sai mục đích, không có giấy phép xây dựng, chưa đủ điều kiện kinh doanh du lịch…

LÊ HOÀI