Nhiều điểm nhấn của ngành vận tải hành khách công cộng trong năm 2023

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo – Giám đốc Trung tâm vận tải hành khách công cộng, Sở GTVT TP.HCM cho biết năm 2023, lĩnh vực giao thông công cộng TP.HCM đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt, tạo nhiều dấu ấn riêng.

Đáng chú ý là ngành vận tải hành khách công cộng đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ.

Công tác đầu tư xây dựng mới được đẩy mạnh

Năm 2023, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã quyết liệt, tập trung triển khai các thủ tục để khởi công nhiều dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, bến bãi quan trọng phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Đơn cử như dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến buýt với nhà ga metro số 1; Dự án xây dựng đường giao thông kết nối Bến xe buýt Hóc Môn; Xây dựng bến xe buýt Hóc Môn, Bến xe buýt Lê Minh Xuân- Huyện Bình Chánh.

Phối cảnh bãi đậu xe cá nhân tại các cầu vượt bộ hành vào nhà ga tuyến metro số 1.

Mới đây nhất, ngày 25-12-2023, dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến buýt với nhà ga metro số 1” đã chính thức được khởi công.

Dự án hoàn thành đồng bộ với dự án metro số 1. Từ đó, nhằm kết nối các nhà ga của tuyến metro số 1 với các phương thức vận tải khác tạo thành một hệ thống giao thông công cộng hợp nhất đa phương thức.

Dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến buýt với nhà ga metro số 1 vừa được khởi công.

Dự án sẽ triển khai xây dựng mới nhiều hạng mục công trình như các bãi đậu xe cá nhân, đường bộ hành, các điểm dừng cho các tuyến xe buýt gom tại các vị trí lân cận các nhà ga như Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên.

Sở đã cho xây dựng mới các bãi dừng đỗ cho phương tiện công cộng với tổng diện tích khoảng 3.260 m2 tại hai vị trí gần ga Văn Thánh, ga Bình Thái; cùng với đó là 5 bãi đỗ xe cá nhân với tổng diện tích 5.472 m2 sẽ được bố trí tại các vị trí lân cận các nhà ga Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái.

Đồng thời, Trung tâm cũng tổ chức các tuyến xe buýt gom kết nối với các nhà ga tuyến metro số 1, với việc tổ chức điều chỉnh lộ trình 14 tuyến và mở mới 24 tuyến buýt gom. Điều này sẽ giúp hình thành mạng lưới liên kết xe buýt vào tuyến metro số 1, thu hút giải tỏa hành khách từ các nhà ga của tuyến metro số 1 tới các khu vực lân cận và ngược lại.

Chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng

Bên cạnh công tác xây dựng các bến bãi mới, Trung tâm đã thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa điểm dừng, bến bãi đặc biệt sửa chữa các nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảng thông tin điện tử...

Trung tâm cũng triển khai công tác vệ sinh, bảo vệ tại bến bãi, các điểm dừng, đảm bảo an toàn kết cấu, an toàn giao thông, an ninh trật tự, sạch đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Nhà chờ thường xuyên được nâng cấp.

Duy trì và đẩy mạnh hệ thống vé điện tử

Trong năm 2023, việc triển khai vé điện tử trên các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP đã được mở rộng. Tính đến nay hệ thống đã được lắp đặt trên 23 tuyến xe buýt.

Qua thống kê, đến cuối năm 2023 đã có 11,3 triệu lượt sử dụng thẻ vé điện tử trên các tuyến xe buýt.

Thiết bị thu soát vé điện tử trên xe buýt được người dân yêu thích.

Kế thừa những thành quả trên, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện nhiều nội dung trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm góp phần từng bước hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn TP đã được HĐND TP thông qua.

“Cùng với sự nỗ lực hết mình của ngành giao thông, sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền TP, đặc biệt sự chung tay đồng lòng ủng hộ của người dân, hoạt động vận tải hành khách công cộng TP sẽ có những bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Qua đó góp phần xây dựng TP trở thành đô thị thông minh, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – bà Thảo nhấn mạnh.

ĐÀO TRANG