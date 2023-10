Nhiều dự án ở Khánh Hòa “quên” xây nhà ở xã hội

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết kết quả kiểm tra mới đây phát hiện nhiều dự án có bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội (NƠXH) nhưng chưa thực hiện xây dựng. Thậm chí, một số chủ đầu tư chưa bố trí quỹ đất như giấy phép được cấp.

Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II (TP Nha Trang) đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai.

Ảnh: XUÂN HOÁT

Nguồn cung NƠXH thiếu hụt nghiêm trọng

Đã hơn 10 năm sinh sống ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhưng anh Nguyễn Văn Khương (quê Hà Tĩnh) vẫn chưa thực hiện được ước mơ có căn nhà của chính mình.

“Tôi đã hai lần nộp hồ sơ để mua NƠXH nhưng không thành vì bốc thăm không trúng. Tôi lập gia đình được sáu năm, có hai con mà cả nhà vẫn phải ở nhờ ông bà ngoại ở khu vực Đồng Muối, phường Phước Long” - anh Khương chia sẻ.

Thu nhập của hai vợ chồng anh Khương chỉ hơn 13 triệu đồng/tháng, trừ chi phí mỗi tháng thì không thể có tiền mua nhà ở thương mại. “Chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào suất được mua NƠXH, được vay lãi suất ưu đãi” - anh Khương mong ước.

Trường hợp của anh Khương không phải là thiểu số ở TP Nha Trang. Khảo sát thực tế, người có thu nhập thấp đông nhất là thành phần công nhân, lao động tự do hoặc nhân viên văn phòng… hầu hết đều có nhu cầu mua NƠXH. Thế nhưng số dự án NƠXH ở Nha Trang đã hoàn thiện quá ít ỏi, mở bán cũng rất nhỏ giọt. Đáng nói là nhiều dự án thương mại “quên” bố trí quỹ đất hoặc không thực hiện dù dự án đã được cấp phép nhiều năm nay.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để đánh giá và đề xuất hướng xử lý các dự án không bố trí quỹ đất cho NƠXH.

Chủ đầu tư “quên” xây NƠXH

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, kết quả rà soát, kiểm tra mới đây của sở đã phát hiện nhiều dự án có bố trí quỹ đất xây NƠXH nhưng chưa xây dựng, thậm chí một số chủ đầu tư chưa bố trí quỹ đất như giấy phép được cấp.

Cụ thể, tỉnh này có 41 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới; trong đó 17/41 dự án đã được cấp phép có bố trí quỹ đất để xây dựng NƠXH. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện có chín dự án đã bố trí đủ quỹ đất (20%) xây dựng NƠXH như giấy phép được cấp. Trong đó mới có hai dự án đã hoàn thành xây dựng NƠXH, bảy dự án còn lại chủ đầu tư chưa triển khai vì nhiều lý do. 8/17 dự án chưa bố trí đủ quỹ đất 20% xây dựng NƠXH như giấy phép được cấp.

Đơn cử như các dự án khu đô thị mới Phước Long do Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang làm chủ đàu tư; dự án khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 do Công ty CP Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị ven sông Tắc do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Mỹ Gia do Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư...

Nghị định 49 của Chính phủ quy định các dự án nhà ở thương mại quy mô từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại I từ 5 ha trở lên tại đô thị loại II và III phải bố trí 20% quỹ đất làm NƠXH. Theo tiêu chí này thì có đến 21/39 dự án không bố trí quỹ đất để xây dựng NƠXH. Trong số này có các dự án như khu biệt thự Nha Trang Sea Park, khu đô thị biển An Viên, khu biệt thự biển và dịch vụ du lịch Anh Nguyễn…

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, hiện chưa xác định nguyên nhân, chưa đánh giá, kết luận việc các dự án không bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH. Sở đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cho phép thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra những dự án khu đô thị, nhà ở thương mại không bố trí quỹ đất xây dựng NƠXH để đánh giá và đề xuất hướng xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra để có phương án xử lý.

“Sau khi Sở Xây dựng rà soát, UBND tỉnh sẽ kiểm tra từng dự án cụ thể. Từ đó, tỉnh sẽ có phương án xử lý cũng như tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại” - ông Tuân nói.•

Nhà ở xã hội quá ít so với nhu cầu Theo chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Khánh Hòa, dự báo về nhu cầu NƠXH đến năm 2025 sẽ tăng gần 44.500 căn hộ và đến năm 2030 tăng thêm 46.000 căn hộ. Trước ngày 31-12-2020, toàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 16 dự án NƠXH với quy mô gần 3.700 căn hộ. Giai đoạn 2021-2025, địa phương này sẽ hoàn thành ba dự án NƠXH với quy mô gần 3.000 căn hộ. Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với hai dự án NƠXH với hơn 4.400 căn hộ gồm dự án NƠXH Hưng Phú II và dự án khu NƠXH phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh. Ngoài ra, có hai dự án đang triển khai xây dựng với số lượng hơn 400 căn hộ là dự án ở khu đô thị mới Phước Long, TP Nha Trang và dự án NƠXH Cam Ranh. Trong giai đoạn 2022-2025, Khánh Hòa dự kiến hoàn thành, cung ứng ra thị trường hơn 4.800 căn NƠXH. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế đến năm 2025 hơn 44.000 căn hộ thì con số trên còn quá ít.

XUÂN HOÁT