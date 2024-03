Nhiều kiến nghị để tăng tốc dự án vành đai 3

Đường vành đai 3 TP.HCM là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai thi công xuyên Tết. Theo đó, TP.HCM và các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), giải quyết các khó khăn về nguồn cát đắp nền đường… để dự án có thể hoàn thành tuyến chính vào cuối năm 2025, thông xe vào năm 2026.

Triển khai thi công đồng loạt

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), dự án đường vành đai 3 đoạn qua TP.HCM hiện có 10 gói thầu xây lắp chính đang triển khai thi công. Tuy nhiên, hiện có một số phần đường do thiếu cát san lấp nên tiến độ còn chậm. Chủ đầu tư cùng tổ công tác vật liệu dự án đường vành đai 3 và các đơn vị liên quan đang tập trung giải quyết vấn đề này.

Đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, các nhà thầu đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu vào, xây dựng lán trại, huy động nhân công, tập kết máy móc và bắt đầu thi công cọc khoan nhồi tại nút giao Bến Lức - Long Thành.

Công trình thi công dự án đường vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tại tỉnh Bình Dương, nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu phần dưới cầu, hầm; thi công nền đường đoạn xử lý đất yếu. Hiện dự án cũng đang thiếu nguồn cát san lấp nên có phần chậm tiến độ. Tương tự, tỉnh Long An đang thi công kết cấu phần dưới cầu, cống; thi công nền đường cao tốc, khối lượng thực hiện đạt hơn 21%.

Trước nhu cầu thiếu cát đắp nền đường, UBND TP.HCM đã chủ trì phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ GTVT và UBND các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre tổ chức cuộc họp về điều phối nguồn vật liệu phục vụ cho dự án đường vành đai 3.

Tại đây, các bên đã thống nhất hỗ trợ cung cấp cát đắp nền đường cho dự án. Đối với các mỏ đang khai thác, hỗ trợ cấp phép ngay kể từ quý I-2024 và các năm tiếp theo theo kế hoạch thi công của dự án. Với các mỏ hết hạn sẽ hỗ trợ sớm gia hạn để có thể bắt đầu cung cấp cát ngay cho dự án trong quý I-2024. Đối với các mỏ quy hoạch, mở mới, các địa phương hỗ trợ ngay thủ tục để cung cấp sớm cho dự án, chậm nhất trong quý II-2024 và các năm tiếp theo.

Dự án cơ bản đáp ứng tiến độ

Đánh giá về tổng thể toàn tuyến vành đai 3, đại diện Ban giao thông cho biết hiện tiến độ thực hiện các dự án thành phần trên địa bàn TP.HCM và hai tỉnh Bình Dương, Long An cơ bản đáp ứng tiến độ. Riêng dự án thành phần ở Đồng Nai chậm khoảng hai tháng.

Với kết quả trên, Ban giao thông cùng các địa phương đã lên kế hoạch trong thời gian tiếp theo. Cụ thể, triển khai đồng loạt các gói thầu xây lắp còn lại của các dự án thành phần trong tháng 3-2024; hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và triển khai các gói thầu phục vụ khai thác, vận hành trong quý IV-2024. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân toàn bộ gói thầu xây lắp của đường vành đai 3, giải quyết cơ bản nhu cầu cát đắp nền đường phục vụ thi công các dự án. Tất cả đơn vị cùng nỗ lực để hoàn thành tuyến chính dự án đường vành đai 3 vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026.

Để đảm bảo mốc tiến độ đề ra, Ban giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An trong quá trình triển khai. Trong đó, các địa phương cần sớm hoàn thành dứt điểm khối lượng còn lại công tác bồi thường GPMB, tái định cư... trong quý II-2024 để tạo điều kiện tốt nhất cho công trình thi công và ổn định cuộc sống cho người dân sau khi tái định cư.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đại diện Ban giao thông cho biết các địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh và hoàn tất phần khối lượng còn lại của công tác bồi thường, GPMB, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai cần hoàn thành trước ngày 30-6. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cùng tổ công tác vật liệu và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang đẩy nhanh triển khai các nội dung đã thống nhất về mỏ vật liệu cát đắp nền đường, hoàn tất trước ngày 30-6.

TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ sớm tổ chức cuộc họp với bộ, ngành, địa phương liên quan trong tháng 3 để có giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề cát đắp nền đường. Đồng thời kiến nghị Chính phủ và các bên sớm ban hành quy trình, quy chuẩn sử dụng cát biển phục vụ đắp nền đường các dự án đường vành đai, cao tốc để tháo gỡ khó khăn trong vấn đề vật liệu cho các dự án này. Đồng thời kiến nghị Bộ TN&MT hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh liên quan đẩy nhanh quá trình xử lý thủ tục cấp phép, khai thác, gia hạn thời gian khai thác... các mỏ cát san lấp phục vụ đường vành đai 3 trong quá trình triển khai sắp tới.

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục hỗ trợ TP và các địa phương trong quá trình chuẩn bị phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình triển khai gói thầu liên quan đến hệ thống ITS, an toàn giao thông, thu phí không dừng (ETC) cho toàn tuyến vành đai 3 trong thời gian sắp tới.•

TP.HCM giải phóng mặt bằng đạt hơn 98% Về công tác bồi thường, GPMB, Ban giao thông cho biết hiện nay đã đạt hơn 98% về mặt bằng dự án. Trong đó, TP Thủ Đức đạt 94,4%, huyện Củ Chi đạt 99,8%; huyện Hóc Môn đạt 100% và huyện Bình Chánh đạt 99,4%. Hiện công tác GPMB cơ bản đạt tiến độ đề ra, các cơ quan đang tiếp tục vận động người dân, thu hồi 1,6% diện tích còn lại phục vụ thi công các gói thầu thuộc dự án, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4.

ĐÀO TRANG