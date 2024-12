Nhiều lô hàng trái cây tươi Việt Nam bị Trung Quốc trả lại vì đóng gói không đúng mẫu mã 17/12/2024 15:34

(PLO)- Nguyên nhân chủ yếu phía đối tác từ chối nhận hàng do quy cách đóng gói hàng hóa trái cây tươi không đúng với mẫu mã hai bên đã thỏa thuận.

Ngày 16-12, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

Sầu riêng và mít là hai loại trái cây tươi gần đây bị đối tác từ chối nhận hàng vì đóng gói không đúng. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Công Thương Bình Thuận nhận được công văn của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc hàng hóa xuất khẩu nông sản trái cây tươi của Việt Nam bị trả lại. Cụ thể, theo báo cáo của các Chi cục Hải quan cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, trong những ngày gần đây (từ ngày 27-11-2024 đến nay) tại các chi cục phát sinh một số trường hợp hàng hóa trái cây tươi của Việt Nam (mít quả tươi, sầu riêng quả tươi) đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Từ ngày 27 đến ngày 29-11-2024, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã hoàn thành thủ tục cho 37 phương tiện chở mặt hàng mít quả tươi, sầu riêng quả tươi thuộc trường hợp nêu trên quay trở lại nội địa.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã làm thủ tục tái nhập cho 22 phương tiện chở hàng hóa là mít quả tươi, sầu riêng quả tươi thuộc trường hợp nêu trên quay trở lại nội địa. Lý do là theo các chứng từ, đơn trình bày của doanh nghiệp khi làm thủ tục tái nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu thì nguyên nhân chủ yếu là do phía đối tác từ chối nhận hàng do hàng hóa, quy cách đóng gói hàng hóa không đúng với mẫu mã hai bên đã thỏa thuận.

Mặt khác, theo phản ánh của một số doanh nghiệp thì mặt hàng mít quả tươi thuộc một số mã vùng trồng như: VN-TGOR-0408, VN-TGOR-0476, mã đóng gói VN-TGPH-006 bị tạm dừng nhập khẩu vào Trung Quốc.

Vì vậy, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, trái cây tươi trên địa bàn tỉnh.

Sầu riêng Đa Mi, một trong những loại trái cây tươi nổi tiếng của Bình Thuận.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân vùng trồng, cơ sở đóng gói về các quy định cũng như các giải pháp kỹ thuật để thực hiện đúng các quy định của nước nhập khẩu. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp nhằm quản lý tốt các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường khác nói chung.

Khuyến cáo tới các doanh nghiệp, thương nhân về những rủi ro gặp phải để tránh phát sinh chi phí thiệt hại do không xuất khẩu được hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, trái cây tươi trên địa bàn tỉnh chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các quy định của Trung Quốc đối với trái cây, nông sản xuất khẩu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc hàng hóa của nước nhập khẩu.

“Sở Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn để nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị trao đổi với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp để đề xuất các giải pháp hỗ trợ, xử lý những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa”, văn bản của Sở Công Thương Bình Thuận kết luận.