Nhiều loại ma túy mới gây nghiện gấp 50 lần heroin, 100 lần morphine 18/06/2024 10:02

Ngày 18-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân tháng hành động phòng, chống ma túy.

Tội phạm ma túy rất phức tạp

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng cục C04 thông tin, trên thế giới có có khoảng 296 triệu người sử dụng ma túy, tương đương 5,8% dân số toàn cầu, ghi nhận mức tăng trung bình 23% sau 10 năm.

Ngoài sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá, ketamin, tội phạm còn sản xuất các loại ma túy tổng hợp dạng fentanyl. Ma túy này gây nghiện mạnh gấp 50 lần heroin, 100 lần morphine và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, do dùng fentanyl quá liều.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị

Khu vực “Tam giác vàng” hiện không chỉ là nơi sản xuất các loại ma túy truyền thống như thuốc phiện, heroin mà đã trở thành một trong những khu vực sản xuất ma túy tổng hợp lớn trên thế giới, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ma túy tại Việt Nam, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Trong nước, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: Tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện.

Tình trạng tổ chức, chứa chấp sử dụng và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm.

Nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến mất kiểm soát hành vi, “ngáo đá”, gây ra các vụ thảm án, tai nạn giao thông hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Trong khi đó, số người nghiện ma túy ở nước ta còn cao, theo thống kê toàn quốc có gần 223.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, trong khi đó công tác cai nghiện còn nhiều khó khăn. Gần đây xuất hiện một số chất gây nghiện mới, có độc tính cao, chưa được quy định trong Danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh PHI HÙNG

Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ và không gian mạng thực hiện hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Tội phạm ma túy dụng các ứng dụng, nền tảng mạng xã hội để mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức, lôi kéo, rủ rê, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; hướng dẫn, điều chế, sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy… Quá trình giao - nhận, tội phạm cũng lợi dụng dịch vụ vận chuyển (xe ôm công nghệ, taxi) nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng.

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và chương trình công tác năm 2024 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 2 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam. Báo cáo lãnh đạo Bộ tổ chức các hội nghị giao ban phương án nghiệp vụ trên 4 tuyến (đã tổ chức hội nghị giao ban trên tuyến Bắc miền Trung – Tây Nguyên tại Đắk Lắk), qua đó đề ra các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Lực lượng cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar Phương Lâm trong Chuyên án 559D. Ảnh CA

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 376 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào, gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, bám tuyến, bám địa bàn đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh với số lượng lớn; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa…

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công hơn 14.461 vụ, bắt giữ hơn 23.110 đối tượng, thu giữ hơn 196 kg heroin, hơn 2,34 tấn và 1,47 triệu viên MTTH, 882 kg cần sa.

Riêng Cục C04 đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 138 đối tượng, thu giữ hơn 81 kg heroin, hơn 212 kg + 82.000 viên MTTH, 25 kg ma túy tổng hợp dạng nước.

Qua đó, phải kể đến Chuyên án 559D. Theo đó, sáng 21-1, C04 đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP Hồ Chí Minh huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Phương Lâm, trụ sở tại 44 Gò Dầu, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, bắt giữ khẩn cấp, khởi tố bị can, tạm giam 23 người, trong đó 15 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 7 người mua bán trái phép chất ma túy và 1 người chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, còn nhiều chuyên án khác ghi nhận dấu ấn đặc trưng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.