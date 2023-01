Nhiều người ‘check-in’ sớm tại vườn hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2023

(PLO)- Vườn hoa nghệ thuật Cần Thơ chính thức mở cửa phục vụ người dân từ hôm nay (27 Tết Quý Mão) đến hết ngày mùng 5 Tết.

Sáng 18-1 (nhằm 27 Tết Quý Mão 2023), lãnh đạo TP Cần Thơ cùng một số sở, ngành liên quan đã đến nghiệm thu công trình vườn hoa nghệ thuật năm 2023 tại Công viên sông Hậu. Năm nay, vườn hoa mang chủ đề: “Vườn hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Quý Mão năm 2023”.

Sau khi đi một vòng kiểm tra ở vườn hoa, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị đơn vị thực hiện bổ sung thêm hoa tươi, trang trí nổi bật khu vực hai cổng vào vườn hoa. Cạnh đó, cần cắt tỉa cây trong công viên, dọn dẹp sạch sẽ, tạo không gian thoáng đãng bên trong và xung quanh vườn hoa để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại vườn hoa.

Ông Hiện cũng đề nghị lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực vườn hoa để người dân vui xuân đảm bảo an toàn, phấn khởi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, vườn hoa được trang trí trên một phần công viên sông Hậu, đoạn từ cổng nhà hàng Hoàng Tử đến cổng nhà hàng Lúa Nếp, dài 240m, với 18 cụm mô hình trang trí.

Cụ thể, tại cổng chính, điểm nhấn chính cho vườn hoa được lấy ý tưởng sau tất cả, Cần Thơ vẫn vươn mình vượt lên, lan toả sức sống mãnh liệt đơm hoa rực rỡ. Vòm tròn như ánh mặt trời bên sắc mai sum suê của miền sông nước. Hình tượng mèo vui tươi mới lạ bên lộc vàng hy vọng một mùa xuân thật no ấm sung túc, đối diện là mô hình bánh, trái cây ngày tết.

Dựa trên nền tảng có sẵn tại công viên, trang trí khu vòm lan kết hợp lồng đèn tạo không gian nghệ thuật tươi sáng sau cổng chính. Khu vườn mai là một yếu tố không thể thiếu trong ngày xuân nam bộ. Mâm ngũ quả bên linh vật là một hình ảnh không thể thiếu trong mỗi gia đình ngày tết Việt Nam. Kế đó là hình tượng mèo trong trang phục dân gian vui xuân tạo không khí vui tươi.

Gian nhà lá với cây nêu trước nhà thể hiện nét văn hoá từ xưa được nhắc lại trong vườn hoa. Thúng hoa, chong chóng, nón lá, hoa sen, lồng đèn và các hình ảnh dân gian đưa vào sinh động. Hình ảnh linh vật mèo được xuất hiện tại nhiều điểm suốt chiều dài vườn hoa…

Khu vực trung tâm là sân khấu nghệ thuật với điểm nhấn chợ nổi Cái Răng mang nét văn hoá đặc trưng thu hút khách du lịch. Cùng với đó là các hình ảnh quảng bá các nơi có điều kiện phát triển du lịch tại Cần Thơ.

Mô hình cổng sau thể hiện chủ đề Thân thiện – An Vui – Thịnh vượng.

Ghi nhận của PLO, từ sáng sớm, các công nhân vệ sinh đang gấp rút nhặt lá, quét dọn vệ sinh trong vườn hoa để đón người tham quan từ 9 giờ hôm nay. Vườn hoa phục vụ từ nay đến hết ngày mùng 5 Tết. Ngay khi đơn vị thi công tháo dỡ rào chắn thì đã có nhiều người dân đến đây “check in” sớm và tỏ ra thích thú với điểm chụp hình lý tưởng này.

Cùng có mặt từ sáng sớm để tham quan và chụp hình với người thân tại vườn hoa, bà Đinh Thị Hường (ngụ quận Ninh Kiều) cho biết bà thấy vui khi chụp hình ở đây, vườn hoa đẹp, khang trang.

“Nhà nước tổ chức làm vườn hoa này cho người dân và du khách có nơi vui chơi, chụp hình. Tết năm nay như thế là vui rồi, dù so với trước khi có dịch COVID-19 thì đúng là chưa bằng” – bà Hường nói.

Một số hình ảnh khác PLO ghi nhận tại vườn hoa:

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết tại TP Cần Thơ (PLO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong thời gian tới TP Cần Thơ sẽ có chiến lược phát triển xứng đáng với vị thế là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL.

NHẪN NAM