Ngày 8-12, tại bộ phận một cửa của Sở GTVT Đà Nẵng, rất đông người dân đứng xếp hàng, lấy số chờ đến lượt thực hiện nhiều dịch vụ công.

Video: Nhiều người ở Đà Nẵng đi đổi bằng lái xe máy, Sở GTVT nói gì?

Hầu hết, những người dân đứng chờ tại đây đều đến để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy sang loại giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo mẫu mới có mã QR.

Đông người dân ngồi chờ đến lượt làm thủ tục đổi bằng lái xe máy. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Không chỉ đi làm thủ tục đổi GPLX cho chính mình mà nhiều người còn đưa cả vợ, con cùng đi đổi một lần cho đỡ mất thời gian.

Ông Trần Văn Trọng (61 tuổi, quận Hải Châu) vừa viết hồ sơ vừa chia sẻ, vì bằng lái xe máy được cấp từ năm 1993 với chất liệu giấy. Đến nay bằng lái đã hết hạn và nghe nhiều thông tin trên mạng xã hội nếu không đổi sang loại mới sẽ bị xử phạt nên vợ chồng lên đây để làm thủ tục đổi bằng lái xe máy.

Ông Trọng điền các thông tin của ông và vợ để đổi bằng lái xe máy vì sợ bị phạt.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Chờ đợi để đổi bằng cũng được chứ phạt mấy triệu thì khổ”, ông Trọng nói.

Với số thứ tự 168, ông Ái đành phải ra về vì chờ đợi quá lâu do người dân tập trung làm thủ tục rất đông. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong khi đó, ông Võ Sỹ Ái (64 tuổi, quận Sơn Trà) cán bộ quân đội về hưu đang ngồi chờ tới lượt lại than thở: “Tôi công tác trong quân đội nên bằng lái xe máy do quân đội cấp. Nay tôi đã về hưu nên phải đổi bằng lái xe máy sang hệ dân sự mới đúng quy định. Tôi bốc được số thứ tự là 168, trong khi bây giờ chưa xử lý xong số thứ tự 60 mà đã gần 10 giờ trưa. Hôm nay thứ 6 rồi, chắc tôi phải về rồi thứ 2 tuần sau lên lại chứ đông quá không chờ nổi”.

Trước vấn đề trên, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng thông tin, các trường hợp thực hiện đổi GPLX là GPLX bằng giấy bìa hoặc GPLX bằng vật liệu PET nếu bị mất, hư hỏng, hết thời hạn hoặc bị thay đổi, sai thông tin thì sẽ được cấp đổi sang GPLX bằng vật liệu PET theo mẫu mới có mã QR.

Dù có 3 cửa tiếp nhận nhưng số lượng người dân chờ vẫn rất nhiều. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các loại GPLX còn thời hạn sử dụng thì vẫn tiếp tục sử dụng bình thường, không bắt buộc phải đổi, GPLX không thời hạn (A1, A2, A3) được khuyến khích thực hiện đổi sang mẫu mới.

Người có GPLX còn thời hạn hoặc quá hạn sử dụng dưới ba tháng thì được đổi lại GPLX mà không phải thi lại. Nếu quá hạn sử dụng từ ba tháng đến dưới một năm (kể từ ngày hết hạn) phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Nếu quá hạn một năm trở lên (kể từ ngày hết hạn) phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe .

Thời hạn đổi GPLX (ngoại trừ GPLX không thời hạn hạng A1, A2, A3) của mỗi người dân là khác nhau và được ghi cụ thể trên GPLX.

Ngoài ra, quy định về thời hạn đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET, tại dự thảo (lần 3) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo Luật Đường bộ, Bộ Công an đã bổ sung nội dung “Giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1-7-2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Hiện nay cả hai dự thảo Luật nêu trên chưa được Quốc hội thông qua. Sau khi dự thảo Luật được thông qua, Chính phủ sẽ quy định lộ trình chuyển đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Minh Trường