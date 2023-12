Nhiều phương tiện cố tình lấn làn đường khẩn cấp để vượt trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

(PLO)- Lực lượng chức năng liên tục tuần tra ngày đêm kiểm soát, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm ATGT trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tuy nhiên, các tài xế vẫn điều khiển phương tiện giao thông lấn sang làn đường khẩn cấp vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn.

Ngày 5-12, ghi nhận của phóng viên trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương, mặc dù lượng phương tiện không nhiều nhưng các tài xế đã điều khiển xe lấn sang làn đường khẩn cấp để vượt.

Tài xế điều khiển xe nhãn hiệu Toyota Fontuner cố tính lấn làn đường khẩn cấp để vượt dù phương tiện trên cao tốc không nhiều. Ảnh: HD

Thời gian qua, trên tuyến cao tốc này vẫn thường xuyên tiếp diễn tình trạng các tài xế vừa nhá đèn xi-nhanh là chuyển làn và vượt ngay, không giữ khoảng cách an toàn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến nhiều tài xế đi đúng phần đường làn đường của mình bức xúc.

Xe chạy sang làn đường khẩn cấp thường xuyên diễn ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh:HD

Anh Lê Minh Thiện ( 29 tuổi, huyện Thủ Thừa, Long An) tài xế chạy thường xuyên trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương nói : “ Hầu như hằng ngày tôi đều thấy có xe chạy vào đường khẩn cấp để vượt qua các xe khác. Những lúc cao điểm xe đông, ùn tắc thì tình trạng lấn làn càng nhiều. Tôi mong cơ quan chức năng cần xử lý mạnh hơn nữa đối với các tài xế cố tình điều khiển phương tiện đi vào đây”.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra tai nạn thì có nhiều phương tiện cứ chen vào làn đường khẩn cấp để đi, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài. Ảnh: HD

Theo Phòng 8, Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 1-1-2019 tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương ngừng thu phí, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tăng đột biến. Đặc biệt là dịp lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần lưu lượng lên tới 70.000 lượt/ngày, đêm. Ước lượng tăng khoảng 15% đến 20% lưu lượng phương tiện so với trước khi thu phí.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, rút ngắn thời gian đi lại, giảm áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và ngược lại.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến vẫn còn xảy ra, năm 2021 xảy ra 58 vụ, năm 2022 xảy ra 44 vụ, giảm 14 vụ so với cùng kỳ (giảm 25,52%).

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do không giữ được khoảng cách an toàn. Ảnh: HD

Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chưa cao. Các vụ tai nạn nghiêm trọng, có người chết, bị thương nguyên nhân chủ yếu là do lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. Kèm theo đó, lưu lượng phương tiện đông nên ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện gây tâm lý không thoải mái khi tham gia giao thông trên tuyến này.

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, phòng ngừa TNGT xảy ra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, trong thời gian tới Phòng 8 tiếp tục chỉ đạo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 tiến hành nhiều biện pháp công tác. Qua đó, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

HUỲNH DU